Milli Piyango çatısı altındaki şans oyunlarından Kazı Kazan, son dönem verdiği yüksek ikramiyelerle adından daha çok söz ettirmeye başladı. Bu konuda değerlendirmelerde bulunan İstanbul Beşiktaş’taki şans oyunları bayisinin yetkilisi Timur İnceoğlu, “Son 1-1,5 yıllık dönemde Kazı Kazan oyunu yenilikleriyle öne çıktı. Kartların yenilemesi ve tasarımının değişmesi ilk planda bir yenilik olduğunu herkese gösterdi. Bunun yanında Kazı Kazan oyunu pratik olduğu için de ilgi çekiyor. Her yaş grubundan oyunsever biraz da eğlenceli bir oyun olduğu için son dönemde Kazı Kazan oyunlarında şansını denemeye başladı” dedi.

Bayi yetkilisi İnceoğlu şöyle devam etti:

"SATIŞLAR İYİ GİDİYOR“

Mesela Kazı Kazan oyunlarından Altın’ın bir kartı 5 TL. Bu kesinlikle ucuz bir şans deneme yolu. Böyle bir kart ile hem küçük bir meblağa eğlenmek hem de kazanmak için şansınızı denemeniz mümkün. Bayi olarak başından beri Kazı Kazan oyunlarını gayet iyi satıyoruz. Kazı Kazan kartlarının çeşitleri de çok arttı. İkramiye miktarları da yükseliyor. Oyun kartlarını alıp, pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçmişte evinde kazıyanlar vardı. Şimdi kısıtlamalar bittiği için kartların bize geri dönüş hızı da arttı. Müşteri hemen kartını kazıyıp gelip buradan ikramiyesini değiştirme fırsatını bulabiliyor. Oyunların kart kalitesi de yükseldi. Ayrıca barkod ile kontrol sistemi de biz bayiler için çok iyi bir güvenlik tedbiri oldu.”

ÇILGIN SAYISAL LOTO 70 MİLYON LİRAYI AŞTI

En çok ilgiyi hangi oyun çekiyor?

Kazı Kazan’ın son dönemdeki artışı dışında tabii ki bir klasik olarak en çok ilgiyi Çılgın Sayısal Loto çekiyor. Şimdi ikramiye tekrardan 75 milyon lirayı geçti. Cumartesi günleri burada kuyruklar başlayabilir. Çünkü bu büyük para herkes için cezbedici bir ikramiye. Kazanmak için de haftada üç kere böyle bir şansınız var.

Devir dönemleri talepte nasıl bir artış görülüyor?

Oyunlarda bilen çıkmayınca arka arkaya devir dönemlerinde mevcut müşterilerimizin talebinde zaman zaman büyük artışlar görürüz. Şimdi de 75 milyon lira artık kritik bir rakam. Biz de bu dönemde devirli ikramiye olduğunu bayimizde afişlerle müşterilerimize gösteriyoruz. Böylelikle şans oyunlarını düzenli oynamayan müşterilerimiz de yoldan geçerken bir şansını deniyor.

2007 YILINDA BÜYÜK İKRAMİYE KAZANDIRDIK

Bayinizden bugüne dek büyük ikramiye kazananlar oldu mu?

Yıllardır aynı kuponuyla her Sayısal Loto çekilişine katılan bir kadın müşterimiz 2007 yılında büyük ikramiyeyi tek başına kazandı. Halen de aynı biletini her Sayısal Loto çekilişinden önce oynamaya devam ediyor. Yani o kupona inanıyor. Bir gün o sayılar çıkarsa ikramiyeyi ıskalamak istemiyor. O kuponun uğuru onun için artIk bir inanış haline geldi.

BAZEN MÜJDEYİ BİZ VERİYORUZ

Gişede yaşadığınız en ilginç olay nedir?

Bayimizin müşterisi olan bir komşu esnaf biletini çekiliş ertesi ikramiye tespiti için bize uzatmıştı. Ben de terminalden kontrol yaptığımda müşterimize güzel bir ikramiyenin isabet ettiği müjdesini verdim. Bundan haberdar olmayan müşterimizin o an yaşadığı sevince ortak olmak en güzel anılarımızdan.

İŞLER AÇILDI

Şans oyunları bayiliğinin en zor ve keyifli yanları nelerdir?

Pandemi sürecindeki kısıtlamalar bize zor bir dönem yaşattı. Bayimizi her gün belli saatler içerisinde açık tutmak zorunda kaldık. Bu yüzden işler o dönem düşmüştü. Kısıtlamaların bitmesiyle işler biraz daha düzeldi. Yaz tatilinin ardından şimdi kış döneminin gelmesiyle işler çok şükür açıldı.

SON DAKİKACILAR 'SEN SEÇ' OYNUYOR

Uğurlu sayısı, totemi olan müşterileriniz var mı?

Genelde aynı sayıları bulunduran biletlerini çekiliş çeşidine göre her hafta yatıran müşterilerimiz var. Ayrıca kendilerince uğuruna inandığı sayıları oynayan müşteriler de var. Birçok müşteri de memleketinin plaka numarası ya da doğum tarihlerine göre sayı kombineleri oluşturur. Kimileri de ev kapı ya da başka uğuruna inandıkları sayılara odaklanarak biletlerine işaretleme yapar. Çekiliş saatlerine yakın zamanlarda makineden “sen seç” özelliği ile terminale rastgele oynatarak bilet oluşturan oyuncular çoğunlukta.”