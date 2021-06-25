Bir Karadeniz insanı olan Kazım Koyuncu küçük yaşlarında müzik dünyasına adım attı, ilk konserlerini arkadaşları ile birlikte küçük mekanlarda vermeye başladı. Günden güne ününü artıran Kazım Koyuncu şarkıları, albümleri ve hayat hikayesiyle adını unutulmazlar sanatçılar listesine yazdırdı…

KAZIM KOYUNCU KİMDİR?

Kâzım Koyuncu 7 Kasım 1971 tarihinde Artvin Hopa’da dünyaya gelen Laz kökenli, Karadeniz müziği ile rock müziği sentezleyerek kendi tarzını oluşturan Türk müzisyen, oyuncu, söz yazarı ve aktivisttir.

KAZIM KOYUNCU KAÇ YAŞINDAYKEN VE NEDEN ÖLDÜ?

1971 yılında dünyaya gözlerini açan Kazım Koyuncu 2005 yılında henüz 34 yaşındayken kanser nedeniyle hayatını kaybetti. Testis kanseri teşhisi koyulduktan sonra doktorların kendini yormaması tavsiyesine uymayan ve konser vermeye devam eden Kazım Koyuncu, kanserin akciğerine yayılması nedeniyle İstanbul, Şişli’de 25 Haziran 2005 tarihinde aramızdan ayrıldı.

KAZIM KOYUNCU’NN HAYATI

Kazım Koyuncu 1971 yılında Artvin Hopa’da dünyaya geldi ve müzik ile çok küçük yaşlarında tanıştı. 1980 yılında ise ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Müzik hayatına rock müzik yaparak adım attı, 1990'lı yılların başına gelindiğinde arkadaşları ile çeşitli yerlerde küçük ölçekli konserler vermeye başladı.

1994 senesinde rock müziği, Laz müziği ile birleştirerek kendi tarzını oluşturdu. Aynı sene içinde arkadaşları ile beraber Zuğaşi Berepe adında bir grup kurdu.

Grubun ilk albümü Va Mişkunan ise 1995 yılında piyasaya sürüldü. Bu tarz ilk defa duyulan bu tarz halk tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. 1998 senesinde 2. albümleri İgzas'ı çıkardılar ve bu albüm ilk albüme göre çok daha fazla ses getirdi. Ancak bu albümün ardından grup dağıldı.

Kâzım Koyuncu 2000'li yılların başında askere gitti. Askerden döndükten sonra ilk solo albümünün çalışmaları için kolları sıvadı ve 2001 yılında, Viya! isimli ilk solo albümünü çıkardı.

2002 yılında Gökhan Birben ile birlikte Şevval Sam ve Nejat İşler’in başrollerde oynadığı Gülbeyaz adlı televizyon dizisinin müziklerini yapmaya başlayan Kazım Koyuncu, aynı zamanda dizinin bazı bölümlerinde de rol aldı.

Kazım koyuncu dizi müziklerinin büyük ilgi görmesinin ardından Türkiye genelinde tanınmaya başlandı. Konserleri büyük kalabalıklarca izlendi. 2003 senesinde 2. solo albümü olan Hayde’nin kayıtlarına başladı ve 2004 albümü piyasaya sürdü. İkinci albüm ilkine göre büyük bir satış rakamına ulaştı. Yılın en çok satan albümlerinden birisi oldu.

Kazım Koyuncu’ya, ikinci albümünü çıkardığı 2004 yılının sonunda kanser teşhisi konuldu. Bu haber ham Koyuncu’nun ailesini hem de sevenlerini üzüntüye boğdu. Doktorlar kendisini çok fazla yormamasını söylese de Kâzım Koyuncu müzikle hayata tutunmaya çalıştı, konserlerine ara vermeden devam etti. Son konserini Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 2005 yılında veren ünlü isim, 25 Haziran 2005’te, vefat etti. Cenazesi, Hopa’da doğduğu köy olan Pançol’a defnedildi.

2014 yılında Kazım Koyuncu'nun hayatını anlatan 'Yağmur: Kıyamet Çiçeği' isimli bir film çekildi.

KAZIM KOYUNCU’NUN ALBÜMLERİ