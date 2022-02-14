KDV indirimi olan temel gıda ürünleri neler? Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi ne kadar? İşte indirimli ürünler listesi
KDV indirimi olan temel gıda ürünlerinin fiyatları değişmeye başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 12 Şubat Cumartesi günü verdiği KDV indirimi müjdesinin ardından indirimin hangi ürünlerde ne kadar ve ne zaman olacağı merak ediliyordu. Ayrıntılar netleşmeye başladı. Peki, KDV indirimi olan temel gıda ürünleri neler? Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi ne kadar? İşte indirimli ürünler listesi…
14 Şubat 2022, Pazartesi 15:04 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri tanıtım toplantısında açıkladığı KDV indirimi kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Yürürlüğe giren kararın ardından temel gıda ürünlerinde KDV indirimi fiyatlara yansımaya başladı. İşte, KDV indirimi olan temel gıda ürünleri listesi ve KDV indirim oranları…
KDV İNDİRİMİ OLAN TEMEL GIDA ÜRÜNLERİ NELER?
- Kırmızı et
- Süt
- Peynir
- Tavuk
- Yumurta
- Yoğurt
- Balık
- Mercimek
- Pirinç
- Bulgur
- Nohut vb. bakliyat ürünleri
- Salatalık
- Domates
- Biber
- Soğan
- Patates gibi tüm sebzeler
- Mandalina
- Portakal
- Armut
- Kivi
- Elma gibi tüm meyveler
- Zeytin
- Çay
- Yağ
TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV İNDİRİMİ NE KADAR?
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1’e indirildi.
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