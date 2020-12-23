Ekonomi KDV indiriminde süre uzatıldı

KDV indiriminde süre uzatıldı

Ekonomi

KDV indiriminde süre uzatıldı

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV'de indirim süresi 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

23 Aralık 2020, Çarşamba 09:48 Son Güncelleme:
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Katma Değer Vergisi’nde indirimler 5 ay daha sürecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yer alan karara göre 31/05/2021 tarihine kadar;

Günün önemli manşetleri için tıkla

 İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

Konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

 Yeme ve içme hizmetinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1

 Bakın ve onarım hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8

 Yolcu taşımacılık hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak uygulanacak.

 Gayrimenkul kiralamarında ise yüzde 10 olan stopaj oranı 31 Mayıs 2021 tarihine kadar uzatıldı.

 Ayrıca sinema biletlerinde bulunan yüzde 10'luk Eğlence Vergisi 31/05/2021 tarihine kadar yüzde 0 olarak uygulanacak.

 


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