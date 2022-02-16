Ekonomi KDV indirimine destek: Fiyatlara yansıdı

KDV indirimine destek: Fiyatlara yansıdı

Ekonomi

KDV indirimine destek: Fiyatlara yansıdı

Konya’da gıda toptancıları, temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8’den 1’e indirilmesine destek verdi. 1972 Gıda, Attariye, Zücaciye Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Kaya, KDV indirimlerine destek olduklarını belirterek, "Devletimizin KDV´leri yüzde 1´e çekmesi, Resmi Gazete'de yayınlanır yayınlanmaz gıda toptancıları olarak bütün esnafımız bunu tüketiciye ve satıcıya yansıttı" dedi.

16 Şubat 2022, Çarşamba 19:06 Son Güncelleme:
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Temel gıda ürünlerinde KDV oranı yüzde 8’den 1’e indirildi. Kentteki gıda toptancıları da KDV indirimlerine destek olduklarını ve indirimleri fiyatlarına yansıttıklarını açıkladı. 1972 Gıda, Attariye, Zücaciye Toptancılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Kaya, "Devletimizin KDV´leri yüzde 1´e çekmesi, Resmi Gazetede yayınlanır yayınlanmaz gıda toptancıları olarak bütün esnafımız bunu tüketiciye ve satıcıya yansıttı.



Şu an yüzde 8 olan KDV´ler yüzde 1’e düştü. Ürün tedarik etmekte zorluk yaşamıyoruz. Çok çalışacağız, üreteceğiz, fiyatları düşüreceğiz, yoksa başka türlü olmaz. Esnaf olarak da biz hem devletin hem de milletin yanındayız. Millet olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa millet olmaz, biz olmayız" dedi. 

DHA

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