KDV ve kira stopaj indiriminde 2 ay daha süre

Dünkü Resmi Gazete’de yer alan karara göre; çok sayıda hizmet kolunda uygulanan Katma Değer Vergisi (KDV) ve kira stopaj oranlarındaki indirim, 2 ay daha devam edecek. 31 Mayıs’a kadar geçerli indirim 31 Temmuz’a kadar sürecek.

KONAKLAMADA YÜZDE 1

Bir başka ifadeyle kira stopaj kesinti oranı yüzde 20 yerine 31 Temmuz 2021 tarihine kadar yüzde 10 olarak uygulanmaya devam edecek. İşyeri kiralama hizmetlerinde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8, konaklama hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, yeme ve içme hizmetlerinde KDV yüzde 8 yerine yüzde 1, berberlik ve kuaförlük hizmetleri gibi işlerde KDV yüzde 18 yerine yüzde 8 olarak devam edecek.

KÜÇÜK ESNAFA KATKI SAĞLAYACAK

KDV indiriminden yararlanan diğer sektörler şöyle: Yolcu taşımacılığı, kültürel faaliyetler, sinema-tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane ve ütüleme hizmetleri, halı ve kilim yıkama hizmetleri ile küçük esnafın faaliyet alanıyla ilgili bir kısım bakım-onarım faaliyetleri. Diğer yandan, 31 Temmuz’a kadar sinema biletleri üzerinden alınan yüzde 10 oranındaki eğlence vergisinin oranı da sıfır olarak uygulanacak.