Kea papağanları insanlardan kaçmak için yaşam tarzını değiştirdi

O dünyanın tek dağda yaşayan papağan türü... Bilim insanları, dağda yaşadığı bilinen tek papağan türü olan Kea'ların, insanlardan kaçmak için yaşam tarzını değiştirme eğilimine girerek dağda yaşamaya başladıklarını düşünüyor. Yeni Zelanda'da yer alan Alp Dağları'nda yerleşen Kea papağanları benzersiz Alp Papağanı olarak biliniyordu ancak DNA analizlerinden yola çıkan araştırmacıları bu türün bölgenin farklı ormanlık alanlarında da yaşadığını ortaya koydu.

Otago Üniversitesi'nden araştırmacı ekip, bu papağanların genom verilerini, ormana adapte olmuş yan türü kaka kuşunun verileriyle karşılaştırdı. Genlerinde yüksek irtifada yaşadığını gösteren ayırıcı işaretler bulunması gerekirdi. Ancak iki kuşun verileri de benzer çıktı. Araştırmadan çıkan sonuçlar, Kea’nın benzersiz “alp papağanı” statüsüne bir darbe gibi değerlendirilebilir. Ancak uzmanlar bunun aynı zamanda nesli tükenmekte olan bu kuş için kurtarıcı bir lütuf olabileceğine zira bunun onu habitat kaybı veya artan rekabetten kurtularak, daha fazla hayatta kalabilmesini sağlayacağına işaret ediyor.

Yeni Zelanda Koruma Dairesi‘ne göre, kea bugün ulusal olarak tehlikede ve ülkede sadece 3000-7000 kuş kaldı. Dağ ziyaretçilerinin araçlarındaki lastik cam sileceklerine saldırma sevgileriyle tanınan, özellikle zeki ve meraklı bir tür olarak tanınan kea’lar, ülkede yıllar boyunca, turist çantalarını karıştırmak, cüzdan çalmak ve bir İskoç turistin pasaportuyla kaçmak gibi haberlerin konusu oldu.

Artık zorlu şartlara daha dayanıklı

Araştırmanın başyazarı Doç. Dr. Michael Knapp, “Fizyolojik açıdan kea papağanının daha düşük irtifalarda hayatta kalmasını engelleyecek hiçbir şey yok. O bir genelci. Deniz seviyesinden Alplere kadar hayatta kalabilir” dedi.

Buradan hareketle araştırmacılar, kea papağanlarının, bir zamanlar düşük irtifalarda da dolaştığını ama orman örtüsünü tahrip eden insanlardan kaçınmak için dağlara sığındığı tezini ortaya attı.

Kea, Yeni Zelanda’nın insan nüfusu ile çatışmalı karşılaşmalar yaşayan bir tür. Dağ ziyaretçilerinin araçlarındaki lastik cam sileceklerine saldırma sevgileriyle tanınan, özellikle zeki ve meraklı bir tür olarak tanınan kea’lar, ülkede yıllar boyunca, turist çantalarını karıştırmak, cüzdan çalmak ve bir İskoç turistin pasaportuyla kaçmak gibi haberlerin konusu oldu.

Yeni Zelandalı çiftçiler de arada bir koyunlarına saldıran ve onları öldüren bu kuşlardan şikayetçiydi. Hatta, ülkedeki ilk koyun çiftçilerinin isteği üzerine, hükümet kea gagalarına bir ‘ödül’ koymuştu ve bu ödül 1970’e kadar, yüz yıl boyunca devam etmişti. ‘Av politikası’ gereği, tahminen 100.000 kea öldürüldü.