Keanu Reeves ile Alexandra Grant evleniyor mu?

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Kanadalı aktör Keanu Reeves, 2019'da Alexandra Grant ile ilişkisini ilan etmişti. Mutlu birliktelikleri süren çiftin 'evlilik' kararı aldığı öne sürüldü. İkilinin nikah masasına oturarak ilişkilerini evlilikle taçlandıracağı iddia edildi. Taraflar, haklarında çıkan haberlerle ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

EL ELE POZ VERMİŞLERDİ

Daha önce Sandra Bullock, Jennifer Syme, Charlize Theron gibi isimlerle aşk yaşayan Keanu Reeves, 2019 yılında Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film gala gecesine sevgilisiyle katılmıştı. Reeves ile Grant, objektiflere el ele poz vermişti.

Sahip olduğu büyük servete rağmen, mütevazılığı ve yardımseverliği ile dikkat çeken Keanu Reeves'in sevgilisiyle kamera karşısına geçmesi o dönem gündemin ilk sıralarına yerleşmişti.

'SEVGİLİSİNDEN DAHA GENÇ GÖRÜNÜYOR'

Yıllar boyunca hayatına kimseyi almayan ünlü oyuncunun yaşadığı romantik ilişkiyi gözler önüne sermesi uzun süre konuşulmuştu.

Reeves'in sevgilisi hakkında sosyal medyada pek çok yorum yapılmıştı. 56 yaşındaki Keanu Reeves'in, 47 yaşındaki sevgilisinden daha genç gözüktüğüne ilişkin mesajlar paylaşılmıştı.

Grant'ın pek göz önünde olmayan bir sima olması da, magazin dünyasında merak konusu olmuştu. Pek çok kişi internette Grant hakkında bilgi edinmeye çalışmıştı.

ARKADAŞLIK AŞKA DÖNÜŞTÜ

Grant, Los Angeles'ta yaşıyor. Tarih ve stüdyo sanatları dallarında yüksek öğrenim gören Grant'in eserleri birçok önemli müzede sergilendi.

Modern sanat çalışmalarıyla tanınan Alexandra Grant ile Reeves'in yıllar boyunca yakın arkadaş oldukları da ortaya çıkmıştı. 2008'den beri birbirlerini tanıyan ikili, o dönemde yetişkinler için hazırlanan bir kitap üzerinde birlikte çalışmışlardı.