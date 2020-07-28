Keanu Reeves şimdi de çizgi roman yazıyor

Hollywood aksiyon adamı Keanu Reeves 12 ciltlik bir çizgi roman serisi üzerinde çalışıyor. 'BRZRKR' adlı bu seri için Reeves, New York Times'ın en çok satan grafik romancısı Matt Kindt ile anlaştı. Romanın çizimleri ise, Alessandro Vitti tarafından yapılıyor.

Keanu Reeves'in yarattığı çizgi dünyada kahraman, ABD hükümeti için çalışan bir savaşçı olacak. Aynı zamanda manevi yönü de kuvvetli olduğundan, varoluşu hakkında cevaplar arayacak. 12 sayıdan oluşacak çizgi-seriyi Reeves anlatırken, "Küçüklüğümden beri çizgi romanları sevdim ve sanatsal olarak benim üzerimde önemli bir etkisi oldu" diyor.

55 yaşındaki yıldız bir röportajında, küçükken Wolverine oynama hayalleri kurduğunu ve şimdi "Berzerker oynamayı çok seveceğini" söyledi. Kimbilir; belki bu sefer kendi hikayesinin baş kahramanı olur!

"BRZRKR"nin ilk bölümü 7 Ekim'de hem basılı hem de dijital olarak yayınlanacak.







