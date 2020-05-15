Kebap mantıyı yendi!

OkCupid, kullanıcılarına yemek tercihlerini sordu. Kebapla mantı arasında tercihlere bakılınca, erkeklerin kadınlara göre kebaba daha düşkün olduğu ortaya çıktı. Her dört erkekten üçü mantı yerine kebabı tercih etti. Kadınların yüzde 42’si ise mantıyı kebaba tercih ediyor. Verilere göre Türklerin neredeyse dörtte üçü kebabı mantıya tercih ediyor. Dünya mutfağında ilk tercihimiz ise açık ara İtalyan mutfağı.

Kazanan hangisi olurdu?

Tadanın vazgeçemediği, uzak kalanın aradığı, turistlerin gözdesi Türk mutfağı. Peki Türk mutfağının iki gözde yemeği, kebap ve mantı arasında seçim yapsak kazanan hangisi olurdu?