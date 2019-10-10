Kebap yiyebileceğiniz en iyi 5 yer
Adana’da her kebapçı kendisinin iyi olduğunu söyler. Ama şunu bilelim, kebap ustanın elinden çıkar. O yüzden gittiğiniz mekan değil, kebabı yapan usta önemlidir. Şimdi size sadece benim kişisel tercihlerimden oluşan bir liste yapacağım. Adana’dan İstanbul’a uzanan bir lezzet yolu benimkisi.
MEHMET COŞKUNDENİZ
Adana’nın en eskilerinden. Sadece kebap ve tavuk şiş var. Bu kebabı yediğinizde ‘Ben bugüne kadar ne yemişim?’ diye sorabilirsiniz. Tavuklar organik, lezzeti damak çatlatan cinsten. Kocavezir Mahallesi’nde.
■ ONUR KEBAP:
Bana da kebap yapmayı öğreten Şevket Usta’nın yeri. Kebabının dışında etleri de muhteşem. Sheraton’da da bir şube açtı ama benim önerim Ceaat Yurdakul Caddesi’ndeki eski yerine gitmeniz.
Mersin’in ciğerini daha fazla tercih etsem de Adana’da ciğer yiyeceksem Memet Usta’dan başkasına gitmem. Tarihi Kazancılar Çarşısı’ndaki yerinde masa bulup oturabilirseniz şanslısınız. Çünkü dükkanın önünde kuyruk oluyor.
■ GÖÇTÜ KEBAP:
Mersin’in en eski kebapçılarından. Şimdiki yeri Mezitli sahilinde. Rahmetli Mehmet Göçtü’den bayrağı oğulları Necmi ve Nihat aldı. Mersin kebabı, Adana’nıninden biraz farklıdır. En iyisini burada yersiniz. Pastırmalı humusu ve kıymalı çiğ köfteyi mutlaka tatmalısınız.
Gelelim İstanbul’a. İstanbul’da iyi kebapçı bulmak hakikaten zor. Ama Adana’dan yetişme ‘Etin Adamı’ lakaplı Fikret Usta’nın Mecidiyeköy-Esentepe’deki yeri Fikret Yılmaz Adana Ocakbaşı’nda ne yerseniz yeyin çok lezzetli.
BONUS: BALIK
Etten, kebaptan bu kadar söz ettik. Balığı anmamak olmaz. İstanbul’da keyifle gittiğim, her gidişimde aynı kaliteyi gördüğüm, fiyat/performans açısından mükemmel seviyede bulduğum Kuruçeşme Balık’ı tavsiye ederim. Boğaz’da, Kuruçeşme’de. Musa şeften ‘tuzda balık’ yemeyi unutmayın.