Kebap yiyebileceğiniz en iyi 5 yer

MEHMET COŞKUNDENİZ





■ KEBAPÇI MESUT:

Adana’nın en eskilerinden. Sadece kebap ve tavuk şiş var. Bu kebabı yediğinizde ‘Ben bugüne kadar ne yemişim?’ diye sorabilirsiniz. Tavuklar organik, lezzeti damak çatlatan cinsten. Kocavezir Mahallesi’nde.

■ ONUR KEBAP:

Bana da kebap yapmayı öğreten Şevket Usta’nın yeri. Kebabının dışında etleri de muhteşem. Sheraton’da da bir şube açtı ama benim önerim Ceaat Yurdakul Caddesi’ndeki eski yerine gitmeniz.









■ CİĞERCİ MEMET USTA:

Mersin’in ciğerini daha fazla tercih etsem de Adana’da ciğer yiyeceksem Memet Usta’dan başkasına gitmem. Tarihi Kazancılar Çarşısı’ndaki yerinde masa bulup oturabilirseniz şanslısınız. Çünkü dükkanın önünde kuyruk oluyor.

■ GÖÇTÜ KEBAP:

Mersin’in en eski kebapçılarından. Şimdiki yeri Mezitli sahilinde. Rahmetli Mehmet Göçtü’den bayrağı oğulları Necmi ve Nihat aldı. Mersin kebabı, Adana’nıninden biraz farklıdır. En iyisini burada yersiniz. Pastırmalı humusu ve kıymalı çiğ köfteyi mutlaka tatmalısınız.









■ ETİN ADAMI FİKRET USTA:

Gelelim İstanbul’a. İstanbul’da iyi kebapçı bulmak hakikaten zor. Ama Adana’dan yetişme ‘Etin Adamı’ lakaplı Fikret Usta’nın Mecidiyeköy-Esentepe’deki yeri Fikret Yılmaz Adana Ocakbaşı’nda ne yerseniz yeyin çok lezzetli.





BONUS: BALIK

■ KURUÇEŞME BALIK:

Etten, kebaptan bu kadar söz ettik. Balığı anmamak olmaz. İstanbul’da keyifle gittiğim, her gidişimde aynı kaliteyi gördüğüm, fiyat/performans açısından mükemmel seviyede bulduğum Kuruçeşme Balık’ı tavsiye ederim. Boğaz’da, Kuruçeşme’de. Musa şeften ‘tuzda balık’ yemeyi unutmayın.