Türkiye Kebapçıda akıl almaz olay: Karımın tütününe zehir kattınız

Kebapçıda akıl almaz olay: Karımın tütününe zehir kattınız

Türkiye

Kebapçıda akıl almaz olay: Karımın tütününe zehir kattınız

Sakarya’nın Karasu ilçesinde kebapçı dükkanına giren bir kişi, "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı. Olay yerinden kaçan şüpheli, yaklaşık 50 metre sonra karıştığı kavgada yaralandı.

21 Ocak 2022, Cuma 19:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Olay, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde medyana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen bir sebepten dolayı kebapçıya giren A.T., "Karımın tütününe zehir kattınız" diyerek belinden çıkardığı bıçakla panik yaşattı. Daha sonrasında olay yerinden kaçan A.T., 50 metre sonra kavgaya karıştı. Yaklaşık 20 kişinin karıştığı kavgada A.T. ve S.M. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Karasu Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Burada yapılan ilk tedavi sonrasında A.T. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

İHA

Yazarlarımızdan
Rauf Tamer
İtibar
Rauf Tamer
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Diplomaside kartlar yeniden dağıtılıyor
Hakan Çelik
Banu Şen
6 bin yıllık tarihi, 7.5 milyon yıllık doğasıyla Kayseri
Banu Şen
Şirin Sever
'Diva'lık alışkanlıkları yaktı askerlerin başını!
Şirin Sever
Erkut Can
Kara’nın karasını yaşadık
Erkut Can
Murat Gülderen
Evli çiftlerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Yürek yakan haber! Öğrencilerine son kez karne verdi