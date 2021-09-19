Keçi ayağı nasıl yapılır? Keçi ayağı tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
Kızartmalar arasında en sevilen lezzetlerden birisi olan keçi bacağı tarifi, özellikle kahvaltıların vazgeçilmezi oluyor. Peki, keçi ayağı nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız keçi ayağı tarifi, yapılışı, malzemeler, hazırlanışı ve püf noktası...
19 Eylül 2021, Pazar 11:12 Son Güncelleme:
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Günün her saati yiyebileceğiniz keçi ayağı tarifi özellikle kahvaltıların en sevilen lezzetlerinden birisi oluyor. Kızartma sevenler "keçi ayağı nasıl yapılır?" merak ediyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz keçi ayağı tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...
KEÇİ AYAĞI TARİFİ
Keçi ayağı malzemeler
- 500 gram un
- 2 yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- Yarım çay kaşığı karbonat
- Yarım çay kaşığı tuz
Kızartmak için
- Ayçiçeği yağı
Un, yumurta, yoğurt, tuz ve karbonatı çukur bir kapta yoğurun. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin. Un serptiğiniz mutfak tezgahında hamuru açın. 2 parmak eninde uzun şeritler kesin. Kestiğiniz şeritlerden 6-7 cm uzunluğunda dikdörtgenler elde edin. Her bir parçanın uzun kenarına iki kesik atın. Ayçiçeği yağını derin bir tavada iyice ısıtın. Isınan yağda hamurları kızartıp kağıt havlu üzerine alın.