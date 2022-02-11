Keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır? Evde keçiboynuzu yapılışı
Her derde deva olan keçiboynuzu pekmezi, besin değeri bakımından da oldukça zengindir. Kahvaltıların ve tatlıların vazgeçilmezi olan keçiboynuzu pekmezi, evde yapılması mümkün. Peki, evde keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır? Tadını çok seveceğiniz keçiboynuzu pekmezi yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...
11 Şubat 2022, Cuma 15:06 Son Güncelleme:
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Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz keçiboynuzu pekmezi bir diğer adıyla da harput pekmezi olarak biliniyor. Peki, evde keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır? Severek yiyeceğiniz keçiboynuzu pekmezi yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...
KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ TARİFİ
Keçiboynuzu pekmezi malzemeler
- Kurutulmuş keçiboynuzu
- Limon
- Toz şeker
KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ YAPILIŞI
- İlk olarak keçiboynuzlarını yıkayın ve bir tencereye alın.
- Üzerine keçiboynuzlarını geçecek şekilde su ekleyin ve kaynamaya bırakın.
- Keçiboynuzu sert bir yapıda olduğundan dolayı, yumuşaması için en az 1 saat kaynatın.
- Yumuşayan keçiboynuzlarını temiz bir tülbentin içine alın ve püre haline getirin.
- Ardından püreyi tencereye alın, üzerine limon ve toz şekeri ekleyin.
- Bir kg keçiboynuzuna, bir kg toz şeker kullanın. Ölçüyü buna göre ayarlayın.
- Tencereyi yüksek ateşe alın ve koyu bir kıvam elde edinceye kadar karıştırarak pişirin.
- Kıvam aldığında ocaktan alarak ılıması için bir süre bekletin.
- Dinlendirilmiş keçiboynuzu pekmezini, cam kavanozlara paylaştırın. Pekmezleri, serin bir yerde muhafaza edin.
PÜF NOKTASI
- Keçiboynuzlarının daha kısa sürede yumuşaması için, 2 gece önceden soğuk suda bekletin.
- Keçiboynuzlarının üzerinde toz kalmasını önlemek için, mutlaka tarife başlamadan önce yıkayın.
- Keçiboynuzunu püre haline getirmek için, tülbent yerine elek de kullanabilirsiniz.
- Tarifte dikkat edilmesi gereken en önemli şey, ölçü miktarıdır. 1'e 1 ölçüye göre arttırma veya azaltma yapabilirsiniz.
- Saklama kavanozlarını önceden sıcak su ile sterilize edin ve mutlaka kurutun.