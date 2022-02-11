Keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır? Evde keçiboynuzu yapılışı

Günün her saati afiyetle yiyebileceğiniz keçiboynuzu pekmezi bir diğer adıyla da harput pekmezi olarak biliniyor. Peki, evde keçiboynuzu pekmezi nasıl yapılır? Severek yiyeceğiniz keçiboynuzu pekmezi yapılışı, tarifi, malzemeler ve püf noktası...

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ TARİFİ

Keçiboynuzu pekmezi malzemeler

Kurutulmuş keçiboynuzu

Limon

Toz şeker

KEÇİBOYNUZU PEKMEZİ YAPILIŞI

İlk olarak keçiboynuzlarını yıkayın ve bir tencereye alın.

Üzerine keçiboynuzlarını geçecek şekilde su ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Keçiboynuzu sert bir yapıda olduğundan dolayı, yumuşaması için en az 1 saat kaynatın.

Yumuşayan keçiboynuzlarını temiz bir tülbentin içine alın ve püre haline getirin.

Ardından püreyi tencereye alın, üzerine limon ve toz şekeri ekleyin.

Bir kg keçiboynuzuna, bir kg toz şeker kullanın. Ölçüyü buna göre ayarlayın.

Tencereyi yüksek ateşe alın ve koyu bir kıvam elde edinceye kadar karıştırarak pişirin.

Kıvam aldığında ocaktan alarak ılıması için bir süre bekletin.

Dinlendirilmiş keçiboynuzu pekmezini, cam kavanozlara paylaştırın. Pekmezleri, serin bir yerde muhafaza edin.

PÜF NOKTASI

Keçiboynuzlarının daha kısa sürede yumuşaması için, 2 gece önceden soğuk suda bekletin.

Keçiboynuzlarının üzerinde toz kalmasını önlemek için, mutlaka tarife başlamadan önce yıkayın.

Keçiboynuzunu püre haline getirmek için, tülbent yerine elek de kullanabilirsiniz.

Tarifte dikkat edilmesi gereken en önemli şey, ölçü miktarıdır. 1'e 1 ölçüye göre arttırma veya azaltma yapabilirsiniz.

Saklama kavanozlarını önceden sıcak su ile sterilize edin ve mutlaka kurutun.



