Vatandaşların yüz tanıma teknolojisiyle gözetim altına alınmasının yaygın bir uygulama olduğu Çin'de çiftlik hayvanlarının da mahremiyet imtiyazı kalmadı. Şangay'daki bir çiftliğin keçi sürüsü içinde ensest ilişkiyi önlemek için kullanmaya başladığı yüz tanıma sisteminin gelecek yıl ülke genelinde tüm çiftliklerde kullanılması bekleniyor.

Şimdilik keçileri gözetim altına alan Vert şehir çiftliğindeki yapay zeka sistemi, kamerayla izlediği keçileri renk kodlaması temelinde birbiriyle yakın akraba olmalarına göre takibe alıyor. Akraba iki keçi çiftleşmeye başlarsa uyarı gönderiyor. Böylece çiftlik çalışanlarının müdahalesiyle çiftleşme durdurulabiliyor.

Bu sistemle ensest ilişki kaynaklı doğum kusurları önlenerek hayvancılıkta iş verimliliği ve kalitesinin iyileştirilmesi hedefleniyor.

Vücut şekli, davranış, hareket kalıpları gibi keçilerin özel karakteristiklerini de tanıyan sistem bununla da kalmıyor. Ağız yarası ve ishal gibi hastalıkların gelişip gelişmediğine de bakan sistem, kızıl ötesi sensörlerle keçinin vücut ısısını ölçüp 40 derecenin üzerinde olduğunu fark ettiğinde uyarı gönderiyor.