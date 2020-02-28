Kedi Baronaz, adliyeden cezaevine gönderildi

Aydın Adliyesi içinde bulunan ve adliyenin maskotu haline gelen Baronaz isimli kedinin cezaevine gönderilmesi üzüntüye sebep oldu. Aydın Adliyesi Avukat Bekleme Salonu'nu kendine yuva edinen ve Baronaz ismi verilen kedinin ortadan kaybolması adliye çalışanlarını üzdü. ’Baronaz’ isimli kedinin cezaevine gönderildiği öğrendiklerini belirten Aydın Barosu Genel Sekreteri Avukat Anıl Yetişkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Baronaz adlı kedimizin cezaevine gönderildiği bilgisi var. Sabit ikametgah sahibi olması, kendisini sevdirmekle yükümlü olduğu Adliye çalışanları ve Avukatlar olması, kaçma şüphesinin bulunmaması sebepleri ile Baronaz’ın başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü olmaması halinde tahliyesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz" açıklamasında bulundu. (İHA)

Baronaz, tüm kediler gibi uyumayı seviyor.

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