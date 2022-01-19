Yemek Kedi batmaz nedir? Hangi yöreye ait? Kedi batmaz tarifi, yapılışı ve hikayesi

Kedi batmaz nedir? Hangi yöreye ait? Kedi batmaz tarifi, yapılışı ve hikayesi

Yemek

Kedi batmaz nedir? Hangi yöreye ait? Kedi batmaz tarifi, yapılışı ve hikayesi

Adıyla merak uyandırdığı gibi hikayesiyle de ilgi çeken kedi batmaz tarifi, yöresel lezzetler arasında sevilen bir tarif. Peki, kedi batmaz nedir? Nerenin yemeği? Kedi batmaz nasıl yapılır? Son zamanların merak edilen kedi batmaz tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hikayesi...

19 Ocak 2022, Çarşamba 13:24 Son Güncelleme:
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Bolu mutfağının en eski lezzetlerinden biri olan kedi batmaz yemeği hamurdan yapılıyor ve ister tatlı ister tuzlu şekilde hazırlanabiliyor. Kedi batmaz tarifi en az adı kadar hikayesi ile de merak uyandırıyor. Peki, kedi batmaz nedir? Nerenin yemeği? Kedi batmaz nasıl yapılır? Bolu mutfağının kedi batmaz tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hikayesi...

KEDİ BATMAZ TARİFİ

Kedi batmaz malzemeler

  • Un
  • Su
  • Tuz
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuzlu keş peyniri

KEDİ BATMAZ YAPILIŞI

  • Tencereyi ocağa alıp yarısına kadar su ekleyin ve kaynatın.
  • Kaynayan suya azar azar unu ekleyerek karıştırın.
  • Koyu kıvama gelene kadar unu ilave edin.
  • Üzerine tereyağı ve tuzu da ekleyip katı bir hamur kıvamını alana kadar pişirin.
  • Bir tabağın içine tuzlu keş peynirini rendeleyin.
  • Bir kaşık yardımıyla pişen hamurdan ceviz büyüklüğünde alarak bir tabağa yerleştirin. (Hamurun kaşığa yapışmaması için ara ara su dolu bir kaseye batırabilirsiniz.)
  • Üzerine tuzlu keş peyniri serpiştirin.
  • Eritilmiş tereyağını da üzerine gezdirerek servis edin.

KEDİ BATMAZ HİKAYESİ

Hikayeye göre, fakir bir ailenin oğlu bir gün bir kızı çok sever ve evlenir. Ancak oğlanın annesi bir türlü gelini sevmez. Eşine yemek yapmak isteyen kız mutfakta keş peyniri ve undan başka malzeme bulamaz. Ağlayarak bu iki malzemeden yemek yapmaya çalışır fakat ortaya güzel bir yemek çıkar. Yemeği bozmak için evdeki kedinin ayaklarını yemeğin üzerine batırmaya çalışır ancak kedinin ayağını bastırmayı bir türlü başaramaz. O günden sonra da bu yemeğin adı kedi batmaz olur.

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