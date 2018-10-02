Kedi Dilli Tiramisu tarifi...

Hazırlama süresi: 30 dakika

Malzemeler

• 1 lt süt

• 1 yumurta

• 1 su b şeker

• 3 yk un

• 3 yk nişasta

• 1 vanilya

• 4 yk labne

• 2 yk krema

• 1 paket kedi dili

• Kakao

• 1 yk şeker

• 3 yk nescafe

• 1 büyük kase sıcak su

Muhallebi yapacağımız tenceremize un, nişasta ve şekeri koyup çırpma teli ile katışıtırarak kuru malzemelerimizi havalandırıyoruz. Süt ve yumurtayı da ilave ettikten sonra ocağımızın üzerine alıp orta ateşte göz göz olana kadar karıştırıyoruz. Kıvam aldıktan sonra vanilyasını ilave ediyoruz, ocaktan aldığımız muhallebimizi ılıtıp içerisine labnesini ve kremasını koyup mikserle iyice çırpıyoruz ve kremamızı iyice soğumaya bırakıyoruz

Muhallebimizin üzeri kabuk bağlamaması için buzdolabı poşetini yırtıp muhallebinin üzerine değecek şekilde kaplarsanız kabuklanma yapmaz.

Sıcak suyun içine şekeri ve kahveyi koyup eritiyoruz, kedi dillerini tek tek içeresinde ıslanacak şekilde kahveli suda batırıp servis yapacağımız kabın içerisine alıyoruz. Kedi dilinin şekerli kısmı alt tabana gelecek şekilde servis etmeniz önemli. Sıkma poşeti ile her kedi dilinin arasına muhallebi koyup tekrar kedi dili ile kapatıyoruz ve serviste kakao serpiyoruz.

Afiyet olsun...



