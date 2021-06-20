Evcil Dostlar Kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Evcil Dostlar

Kedi ile köpeğin gülümseten dostluğu

Amasya'nın Taşova ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu, görenleri şaşırtıyor.

20 Haziran 2021, Pazar 10:37 Son Güncelleme:
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Amasya'nın Taşova ilçesindeki bir mermer atölyesinin işletmeciliği yapan Adem Atasoy'un baktığı Çakır isimli köpek ile Garip isimli kedinin birlikte oyun oynadığı ve vakit geçirdiği anlar vatandaşların dikkatini çekiyor.



"İYİ BİR DOST OLARAK BÜYÜDÜLER"

Atasoy, AA muhabirine, sevimli dostların birbirlerinden ayrılmadığını belirterek "Çakır ismini verdiğimiz köpek ile Garip ismini verdiğimiz kediye küçüklüğünden itibaren bakıyoruz. Bu ikisi ayrı bir cins değil de iyi bir dost olarak büyüdüler. Birlikte oynayıp birlikte uyuyorlar. Dostluklarıyla çevremize örnek oluyorlar." dedi.

AA

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