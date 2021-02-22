DC Comics'in ilk kez 1940 yılında piyasaya çıkardığı Kedi Kadın karakteri, yıllar içinde birçok oyuncu tarafından canlandırıldın. Ancak Tim Burton tarafından çekilen 1992 yapımı Batman Dönüyor (Batman Returns) filminde Michelle Pfeiffer’ın Kedi Kadın performansına kimse yaklaşamadı. Kedi Kadın'ı şimdiye dek Julie Newmar, Lee Meriwether ve Eartha Kitt 1960’lardaki televizyon uyarlamasında, beyaz perdedeyse Michelle Pfeiffer’ın yanı sıra 2004 yapımı Kedi Kadın (Catwoman) filminde Halle Berry, 2012 yapımı Kara Şövalye Yükseliyor (The Dark Knight Rises) filmindeyse Anne Hathaway canlandırmıştı.

Şimdi ise ortaya çıkan yeni bir görüntü, Michelle Pfeiffer'ın neden gelmiş geçmiş en iyi Kedi Kadın olduğunu ortaya çıkarıyor.









Independent Türkçe'nin haberine göre, Pfeiffer’ın 1992’de ortaya koyduğu performansın kamera arkası görüntüleri bu hafta sosyal medyada yeniden gündem oldu. Pfeiffer’ın kırbacıyla vitrin mankenlerinin kafasını uçurduğunun görüldüğü videonun ardından Batman hayranlarının bir kısmı Pfeiffer’ın rolü yeniden üstlenmesini önerdi.







