Kedi-köpek mamasında 'KDV kaldırılsın' talebi

Kedi-köpek mamalarına gelen zammın yanı sıra lüks tüketim olarak kabul edilmesi nedeniyle yüzde 18 KDV uygulanması hayvanseverleri isyan ettirdi. Son günlerde sosyal medya üzerinden paylaşılan yüzlerce mesajla ‘Mamalarda yüzde 18 KDV kaldırılsın’ çağrısı yapıldı. ‘Mama lüks değil temel ihtiyaç’ vurgusu yapan hayvaseverler, özellikle sokaktaki canları besleme konusunda zorluk yaşadıklarını belirtirken, fahiş Fiyat artışına karşı ‘denetim’ de talep etti. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat da son dönemde artan fiyatlar ve yüksek KDV konusunda çok sayıda mail ve mesaj aldıklarını ifade etti.

‘LÜKS DEĞİL’

Temel sorunun konuya bakış açısı olduğunu belirten Şenpolat, “Öncelikle hayvan beslemek lüks değil, hayvan maması da lüks bir ihtiyaç değil. Maalesef ülkemizde hala marjinal bir grubun hobisi gözüyle bakılıyor bu konuya. Oysa Türkiye, sokak hayvanlarının en fazla olduğu ülkelerden biri” dedi. Dernek olarak sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi için çalıştıklarını söyleyen Şenpolat, “İnsanlara sahiplen diyoruz ama bunun bir de maliyeti var. Her gün o canın beslenmesi gerek. Bu noktada teşvikler çok önemli. Hem sahiplenilen hayvanlar, hem de sokakta bakılan canlar için yüzde 18 olan KDV’nin bir an önce düşürülmesi gerek. Kamunun bu konuda bir adım atmasını bekliyoruz” diye konuştu.

FİYATLAR NE KADAR ARTTI?

Sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarda kimi tüketiciler fiyat artışının yüzde 100’ü bulduğunu söylerken, kimileri yüzde 30 ila 50 arasında artışa işaret ediyor. Son dönemde yapılan zamları sorduğumuz İstanbul Bahçelievler’deki bir petshop işletmecisi ise özellikle yerli mamalarda yüksek fiyat artışları ile karşılaştıklarını söyledi. 10 gün önce ucuz kedi maması kategorisinde bir markanın 15 kiloluk çuvalını 180 liraya aldığını belirten işletmeci, bugün o çuvalı 250 liraya alabildiğini dile getirdi. Bu da sadece 10 günde yaklaşık yüzde 39 fiyat artışı anlamına geliyor. Üstelik işletmeciler de bu fiyatların üzerine kâr ekleyerek satmak durumunda...

ÜRETİCİ DE İSTİYOR

Mama üretim firmasının CEO’su İzzet Saban ise “Normalde gıdadan yüzde 8 KDV alınıyor. Kedi ve köpek mamaları da hayvanlar için temel gıda. Ancak bu mamalar lüks tüketim olarak görülüyor ve yüzde 18 KDV konularak satılıyor. Biz bu oranın temel gıda olarak sınıflandırılıp, KDV oranının yüzde 8 olmasını doğru buluyoruz. Çünkü onların da temel ihtiyaçlarını gidermesi gerekiyor. Örneğin kuş yeminden yalnızca yüzde 1 KDV alınıyor. Bu mamalardan alınan KDV oranının yüzde 8’e, hatta kuş yemine benzer seviyelere çekilmesi, sokak hayvanlarının da mamaya ulaşımını kolaylaştırır” şeklinde konuştu.

VATANDAŞ NE DİYOR?

Sosyal medya üzerinden yayınlanan bazı mesajlar şöyle;

- Mama fiyatlarındaki bu hızlı artış belki binlerce hayvanın ölümüne yol açacak. Yüzde 18 KDV düşürülmek zorunda. Herkes elini vicdanına koymalı.

- 130 TL’ye aldığım mama 260 TL olmuş. 10 tane yerine 3 tanesini besleyebileceğiz. Mamalardaki KDV’yi kaldırın.

- Mama fiyatlarındaki KDV kaldırılsın ve fahiş fiyat denetlemeleri yapılsın. 170 liraya aldığımız mama 255 oldu.

- Kilosu 9 TL olan en ucuz mama için aylık kampanya açıyorduk. Yarın kampanya günü ve kilosu 14 TL olmuş. Köpeklerin parası yok. Hayvanlar açlıktan ölecek. Koyun inek ve diğer hayvanlarda KDV yüzde 1 iken kedi köpekte neden yüzde 18?

- Hayvanlar bizler gibi acıktığında, susadığında derdini anlatabilecek varlıklar değiller. Mama fiyatlarına gelen yüzde 40’lık zam yüzünden sokaktaki dilsiz dostlar şimdi daha büyük tehlike ile karşı karşıya. (Hürriyet)