Kedi, köpek ve gelinciklere kimlik veriliyor

Kastamonu'da kedi ve köpeklerin yanı sıra gelincilerde ev hayvanları kayıt sistemine alınarak kimliklendirilecek. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı kentte kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirileceğini belirtti.

Protokol imzalandı

Maşalacı, yaptığı açıklamada, kimliklendirme çalışmaları için bir süre önce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Kastamonu Veteriner Hekimler Odası arasında protokol imzalandığına işaret etti. Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Hacı İbrahim Maşalacı kentte kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirileceğini belirtti.

Ev hayvanları kayıt sistemine kaydolacaklar

Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınmasına dair yönetmeliğin 2018 yılında 30344 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini, yönetmelik kapsamında sahipli köpeklerin 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, sahipli kedi ve gelinciklerin ise 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren kimliklendirilerek Ev Hayvanları Kayıt Sisteminde (PETVET) kayıt altına alınacağını hatırlatan Maşalacı, PETVET'in faaliyete geçtiğini aktardı.

Protokol ile odaya bağlı 6343 sayılı Kanunla faaliyet gösteren serbest veteriner hekimlerin de kimliklendirme faaliyetinde bulunmalarının önünün açıldığını söyleyen Maşalacı, Şunları kaydetti:

"Protokol kapsamında yetki verilen serbest veteriner hekimler ve serbest veteriner hekim olmayan ilçelerde ise il/ilçe tarım ve orman müdürlüğü personellerince kimliklendirme ve kayıt işlemleri yürütülecektir. Tüm kedi, köpek ve gelincik sahiplerinin yetki verilen serbest veteriner hekim ya da bağlı bulundukları İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine hayvanlarının kayıt altına alınması amacı ile başvurmaları gerekmektedir. Uygulama ile yeni doğan ev hayvanının sahibi, doğum tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde çalıştığı serbest veteriner hekime ya da il veya ilçe tarım ve orman müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Mikroçip takılarak pasaport düzenlenen ev hayvanlarının yapılan aşılar ve sahip değişikliği gibi bilgileri en geç 15 gün içinde kaydedilecektir. Kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirme işlemi, Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) tarafından temin edilecek mikroçipler kullanılarak gerçekleştirilecek ve mikroçip okuyucularının temini TVHB tarafından serbest veteriner hekimlere bağlı bulundukları odalar aracılığı ile sağlayabilecektir."

Ev hayvanları için mikroçip ve pasaport düzenlemesi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri ile serbest veteriner hekimler tarafından sahipli kedi, köpek ve gelinciklere mikroçip uygulanarak akabinde pasaport düzenleneceğini dile getiren Maşalacı, "Bu uygulamada pasaporta sahip bilgileri, sahip değişiklikleri, aşılamaları ile cerrahi müdahaleleri gibi bilgiler işlenebilecektir. Kedi, köpek ve gelinciklere derialtı mikroçip uygulanacak. Uygulanan çip el terminali aracılığı ile okunabilecek ve bu sayede can dostlarımız artık sokağa atılamayacak, kedi ve köpeğini sokağa atan şahıslara da idari para cezası uygulanacaktır. Aynı zamanda Bakanlığımızın oluşturmuş olduğu PETVET veri tabanlı kayıt sistemi ile tüm sahipli kedi köpekler veri tabanına kaydedilerek; başta kuduz hastalığı olmak üzere hayvandan insana geçen hastalıkların kontrol altına alınması sağlanacaktır. Ayrıca sahipli hayvanların çalınmasının da önüne geçilecektir." diye konuştu

(AA)