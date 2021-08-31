Kedi nasıl yıkanır? Tırmalanmadan kedinizi yıkamanın formülü

Kediler kendi kendilerini temizleyebilirler. Çok nadir olarak banyoya ihtiyaç duyarlar. Kediler, 2 ila 4 haftalık olduklarında kendilerini yalayarak temizlemeyi öğrenirler ve zamanlarının çoğunu kendilerini temizlemekle geçirirler. Her ne kadar kendilerini temizleseler de, ciltlerini canlandırmak ve kürklerinin daha sağlıklı kalmasını sağlamak için ara sıra yıkanmaları gerekir. Kedinize banyo yaptırmanın ilk kuralı, öncelikle yıkanmaya ihtiyacı olup olmadığını bilmek ve doğru zamanı bulmaktır. Uzun tüylü bir kediniz varsa ya da dışarıda toprakta oynamayı seviyorsa, banyo gereklidir. Hasta veya yaralıysa, tımarlanması gerekebilir. Kediniz yaşlıysa, banyo yapmak onu strese sokabileceğinden, veterinere danışmanız daha doğru olur. Banyo öncesinde kedinizi taramanız, kürkünün pürüzsüz olmasını sağlayacaktır. Tüylerinde kirli alanlar görüyorsanız, ıslak bezle silebilirsiniz.

ANAHTAR KELİME: SABIR

Kediler suyla temastan hoşlanmadıkları için banyo süreci çok zorlayıcı olabilir. Bu durumda sabır son derece önemli. Banyo sürecini daha rahat hale getirebilmek için bazı taktiklere başvurmanız gerekebilir.

Önce kedinizin tırnaklarını kesin.

Banyo öncesinde kedinizle oyun oynayarak yorulmasını sağlayın.

Açık bir alanda kova kullanın.

Ilık su kullanın ve doğru kedi şampuanını seçin

Önce patilerini suya sokun ve rahatlamasını bekleyin.

Ardından tüm vücudunu ıslatın.

Banyonun ardından kedinizi havluya sarın ve sıcak bir alana götürün.

En sevdiği atıştırmalıkla ödüllendirmeyi ihmal etmeyin.







