Kedi patisi çorapları yok satıyor

Kediler umursamaz hayvanlar ve pek çok şey dikkatlerinin dağılmasına neden olabilir. Çağırdığınızda gelmez, sadece kendisi istediği zaman sevdirir. Kedi sahipleri de her zaman kedilerinin dikkatini çekmeye çalışır. Hal böyle olunca, girişimciler olaya et atmış. Bir kedinin dikkatini en çok ne çeker? Tabii ki başka bir kedi! Uyanık girişimciler, bu fikirden yola çıkarak kedi patisi çorapları üretti.Ama bu çoraplar kediler için değil, insanlar için. Kedi patisi çorabı giren insanların ayakları adeta kedi patisine dönüşüyor. Kedi patisi çorapları, sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Kedi sahipleri birer çift kedi patisi çorabı satın almak için adeta birbirleriyle yarışıyor. Kedi patisi çorabı giyen kedi sahipleri, çoraplarla ve kedileriyle birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.



