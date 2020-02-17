Kedi rehberi: Neden kedi sahibi olmalısın? 17 Şubat Kediler Günü

Kediler, yüzyıllardan beri hayatımızın bir parçası. Kediler ilk olarak Pliyosen Çağında (5,3-3,6 milyon yıl önce) ortaya çıktı ve inanılmaz bir şekilde, günümüze dek çok az fiziksel değişikliğe uğradı. Kediler Antik Mısır'da tapılan hayvanlar olduğundan beri, genellikle orada evcilleştirildiklerine inanılıyor ama Neolitik dönem kadar eskiye dayanan evcilleştirme örneklerinin de olma olasılığı var. Evcil kedinin kökenleri en az 9.500 yıl öncesine, Orta Doğu'da tarımın başladığı dönemlere kadar gidiyor. Yapılan genetik bir çalışma, evcil kedilerin milattan önce 8000'de Orta Doğu'da Afrika yaban kedisi soyundan türediğini ortaya çıkardı. Scientific American dergisine göre, kediler dünyadaki en popüler evcil hayvan ve günümüzde insanların yaşadığı hemen hemen her yerde bulunuyorlar.

Editörümüz İpek Alemdar'ın Pars isimli kedisi.

Her kedinin kendi karakteri var. Bu karakterler 5'e ayrılıyor ve 3 tanesi insanlarla aynı karakter özelliği. Bunun yanı sıra, kedilerin kendi müzik zevkleri de var. Hatta ABD'de Ulusal Senfoni Orkestrası'nın solo çello sanatçılarından David Teie, kediler için klasik müzik albümü 'Music for Cats'i çıkardı.

Kedi sahibi olmanın faydaları

Her hayvan özeldir. Ancak kediler, karakterleri gereği insan yaşamlarını sandığınızdan daha fazla etkileyebilir. Bu nedenle 'Her eve bir kedi' diyor ve kedi sahibi olmanın faylarını sıralıyoruz:

Kedi sahibi olmanın ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri olduğunu kaydeden uzmanlar, kedilerin yalnızlığa ve depresif ruh haline iyi geldiğine dikkat çekiyor.

Kedi sahiplerinin kalp sağlığı daha iyi.

Çocuk ruh sağlığı üzerinde olumlu etkileri var.

Kedi sahiplerinin akademik başarısı daha yüksek.

Kedi sahipleri daha sosyal oluyor.

Video editörümüz Faruk Çevik'in Gece'si ve Zilli'si.

Kedi terapisi anksiyete, stres ve depresyon için uygulanan bir tedavi. Kedi terapisi, kişinin yaşam kalitesini iyileştiriyor. Kediler genellikle yalnız yaşayan insanlar için tavsiye ediliyor. Özellikle de yaşlıların kedi beslemesi öneriliyor. Demans veya alzheimer hastası olan kişilerin kediler sayesinde bazı hatıraları hatırladıkları da öne sürülüyor.

Editörümüz Mine Bozkurt'un Uğur'u.

Kedi terapisinin 4 faydası şöyle:

Depresyon ve stresi azaltmaya yardımcı olur.

Arkadaşlık duygusu sağlarlar.

Alzheimer, otizm ve dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğuna yardımcı olur.

Çocuklara sorumluluk verir

Kedilerin bakımı nasıl olmalı?

Her canlı gibi kediler de düzenli bakıma ihtiyaç duyuyorlar. Kedilerin tüylerinin temizlenmesine yardım etmek en titiz bir kedi için bile faydalı olur. Bu sayede evcil dostunun midesinde tüy yumağı oluşmasını önleyebilirsin. Haftada 2-3 kez tüylerinin taranması çoğu kedi için yeterli.

Yayın yönetmenimiz Ayça Çakırbilgiç'in Jesi'si

Kediler genellikle yıkanmaz. Ancak eğer tüylerinde yapışkan bir madde fark edersen, bebek şampuanı veya kedilere özel şampuanlarla yıkayabilirsin. Saç kurutma makinesini asla kullanma! Onun yerine kediyi havluya sararak sıcak bir köşede kendini kurutmasını bekle.

Ürün müdürümüz Aynur Özdoğan'ın Hollywood yanaklı kedisi Arthurito.

Kediler tırnaklarının kısa kalması için tırmalar. Bu nedenle kedinin tırnaklarını küçük yaştan itibaren kesmen, hem onun sağlığı hem de mobilyaların için iyi olacaktır.

Kedilerin eğitimi

Kediler başına buyruk hayvanlardır. Kedi eğitimi köpeklerden daha zor ne yazık ki. Kedi eğitimi, ancak yapmasını istemediğimiz bazı hareketlerinin engellenmesi şeklinde olabilir.





Eğitimde püf noktası, kedinizi neyin motive ettiğini bulmak ve bu motivasyonla kedinizi ödüllendirmektir. Bu çoğunlukla mama olur ama bazı kediler oyun oynamayı veya sevgiyle kafalarının okşanmasını da bir ödül olarak alabilirler. Bir ipucu daha; eğitimin en verimli zamanı mama saatinden biraz önce.

Yayın yönetmenimiz Ayça Çakırbilgiç'in Lucy'si.

Kediler hakkında bilmediğimiz 10 şey

1- İdrarları karanlıkta parlar.

2- Disneyland eğlence parkında gece olduğunda 200 kedi, fareleri yakalamak için serbest bırakılıyor.

3- Patilerinden terlerler.

4- Bir şeyi kararsızlıkla üç kez tattıktan sonra, dördüncüde kendilerinden emin bir şekilde yerler. Bu nedenle, antibiyotik vermek istediğinizde dördüncü mamaya ekleyebilirsiniz.

5- Günün ortalama yüzde 70'ini uyuyarak geçirirler.

6- Tatlı şeylerin tadını alamaz.

7- Dişi kediler sağ, erkek kediler ise sol patilerini daha çok kullanır.

8- Köprücük kemikleri yoktur.

9- Deniz suyu içebilirler, böbrekleri tuzu filtreleyebilir.

10- Toplamda 33 farklı canlı türünün neslinin tükenmesinden sorumlular. Kediler en istilacı 100 canlı türü arasında kabul ediliyor.

İlgili Haberler İki yüzlü kedi Quimera



