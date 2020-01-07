Kedi robotlar fazla sevilince kızıyor

Çinli bir teknoloji firması olan PuduTech tarafından üretilen garson robot kedi yemek tabakları taşıyabilir, restoranda gezinebilir, yemek yiyebilir ve hatta kulaklarının okşanmasına tepki verebilir. İlk kez Las Vegas'taki 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda yer alan BellaBot isimli kedi robotlar, yeterince garsonu olmayan Çin restoranları için üretildi. Sevimli servis robotu, yoga ve tai chi hareketleri de yapabiliyor. Kedi robot, tabakları taşımak için gövdesinde dört raf bulunduruyor. İnsan meslektaşları tarafından yemeklerle doldurulan kedi robot garson, müşterilerin tabaklarını üzerinden alması için miyavlıyor.





Müşteriler BellaBot'a kulaklarını okşayarak teşekkür ederlerse, bir kedinin yüzünün animasyonlarını gösteren ekranıyla onlara yanıt veriyor. Ancak gerçek bir kedi gibi, robotu çok uzun süre severseniz tavırları değişebilir. Tasarımcılar, bunun robotun işini kesintiye uğratmamak için bir hatırlatma olduğunu söylüyor.

Geleceğin robot kedileri

BellaBot, bu yılki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda tanıtılan tek kedi temalı robot değil. Çin merkezli Elephant Robotics, dünyanın ilk biyonik evcil kedisi olarak adlandırılan MarsCat'i dünyaya tanıttı.

Robotik kedicik, insan yüzlerini tanımanın ve 'Merhaba', 'Gel' ve 'Otur' da dahil olmak üzere 20 farklı komut ve cümleye yanıt vermenin yanı sıra yürüyebilir, gerilebilir, pati verebilir ve oyuncaklarla oynayabilir.





Dört renk kat ve altı farklı kişiliğe sahip olan robot gelecek yıl satışa sunulacak ve yaklaşık 1.299 dolar (7 bin 740 lira) fiyat etiketi ile gelmesi bekleniyor.

Robot köpekler için etkinlik

Japonya'da bir kafe, robot köpeği olan insanlar için etkinlik düzenliyor. Aibo World adı verilen etkinlik, her Pazar kafe açılmadan önce düzenleniyor. Sahipleri robot köpeklerini kıyafetlerle giydiriyor ve doğum günlerini kutluyorlar.

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