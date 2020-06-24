Evcil Dostlar Kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

Kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

Evcil Dostlar

Kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, bir yavrusu karnında öldüğü için doğum yapamayan kedi, sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi.

24 Haziran 2020, Çarşamba 11:27 Son Güncelleme:
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Karasu ilçesi Yalı Mahallesi’nde, sokakta gördükleri kedinin doğum yapamadığını fark eden vatandaşlar, durumu ilçede görev yapan veteriner hekim Hilal Can’a bildirdi. Hilal Can, vatandaşlardan kediyi getirmesini rica etti. Yavru kedilerden birinin rahim kanalında sıkışarak ölmesi nedeniyle diğer yavruların doğamadığını fark eden Hilal Can, sezaryen ile 5 kedinin dünyaya gelmesini sağladı. Kedi ve 5 yavrusunun sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Kedi sezaryenle 5 yavru dünyaya getirdi.



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