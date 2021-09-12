Kedi, stadyumda asılı kaldı! Seyirciler büyük panik yaşadı

ABD'de bir Amerikan futbolu maçı sırasında seyirciler üst tribünden düşen kediyi kurtardı. Cumartesi günü Miami Hurricanes ve Appalachian State arasında oynanan, kolej ligi müsabakasında sıradışı görüntüler ortaya çıktı.

Florida eyaletinin Miami bölgesinde yer alan Hard Rock Stadyumu'nun üst tribününün köşesinde asılı halde kalan bir kedi, aşağı düşmemek için mücadele verirken görüldü. Kedi, köşedeki korkulukların alt kısmına tutunarak kendini yukarı çekmeye çalıştı.

VİDEO MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Independent Türkçe'nin haberinde yer verdiği detaylara göre bir taraftar da o anda yaşananları videoya çekti. Videoda kedinin bir müddet düşmemek için tutunmaya çalıştığı ama en sonunda gücünü kaybedip kendini aşağı bıraktığı görülüyor.

Fakat şanslı kedi aşağı düşerken, o sırada tribündeki Craig Cromer ve eşi Kimberly Cromer, tezahürat için getirdikleri Amerikan bayrağını açarak kediyi kurtardı.

Maçları sık sık stadyumdan takip eden ve her müsabakaya bayrakla geldiğini belirten Craig, "Ön patileriyle çatıda bir süre tutunmaya çalıştı, sonra tek patisini bıraktı, sonra da kendi kendime 'Aman tanrım, işte geliyor, düşecek' dedim" ifadelerini kullandı.

Cromer çifti, durumu fark edince hemen bayrağı açarak kedinin düşüşünü hafifletti ve ciddi bir zarar görmesini engelledi. Bayrağın üstüne düşen ve oradan da yere inen kediyi bir seyirci kucağına alarak havaya kaldırdı ve tribünden sevinç çığlıkları koptu. Daha sonra güvenlik görevlileri kediyi güvenli şekilde stadyumun dışına çıkardı.