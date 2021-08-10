Ufak gövdesinden açan eşsiz güzellikteki çiçekleriyle kendine hayran bırakan kedi tırnağı çiçeği, susuzluğa dayanabilen bir çiçektir. Peki, kedi tırnağı çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Kedi tırnağı çiçeği hikayesi nedir? Kedi tırnağı çiçeği hakkında bilinenler...

KEDİ TIRNAĞI ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Kedi tırnağı çiçeği, mevsimlik olarak yetiştirilen bir süs bitkisidir. Succulent özellikli ve açık hava bitkilerinden olduğundan dolayı çok fazla güneşli olan yerlerde ve seyrek sulanarak yetiştirilmesi gereken bir bitkidir. Kedi tırnağı çiçeği çok fazla güneş isteyen bir bitkidir.

Aşırı güneş alan balkonlarda, bahçelerin çok güneş alan, toprağı oldukça hızlı kuruyan kısımlarında çok az bakımla yetiştirmenin mümkün olduğu bir çiçektir. Bitkinin yetiştirilebilir olması için toprak olarak bahçelerde her çeşit toprak uygundur. Balkon saksılarında ise çiçek için dişli kum karıştırılmış durumda olan doğal arazi toprağı bu bitki için en iyisidir.

Normal koşullarda çok fazla suya ihtiyaç duymayan ipek çiçeğinin açıklık yerlerde bulunması durumunda ve buna ek olarak fazla kumlu toprağa sahip olduğu durumlarda sık sık sulama ihtiyacı söz konusu olabilir. Diğer durumlarda ise bitkinin toprağı kupkuru olmadan önce sulama yapılamaması gerekir.

KEDİ TIRNAĞI ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Kedi tırnağı çiçeği semizotugiller ailesine mensup olan bir çiçek türüdür.

Rengârenk çiçekler açan çok zarif görünümlü bir çiçektir.

Bu güzel bitki ülkemizde öğle güzeli ve cilveli isimleri ile de bilinen bir çiçektir.

Göz alıcı güzellikteki renkli çiçekleriyle bahçelerde çok yaygın kullanılır.

Kedi tırnağının 60 kadar türü bulunur.

Haziran ve Eylül ayları arasındaki süreçte sürekli olarak çiçek açar.

Güneşi çok fazla seven bir bitkidir.

İyi güneş gördüğü takdirde çiçekleri daha bir güzelleşen bir bitkidir.

Kedi tırnağı çiçeği suyu çok fazla seven bir bitki değildir.

Suyu çok tutan ve çamurlaşan toprağı ise hiç sevmez.

Yetiştirilmesi için çok özel bir bakıma gereksinim duymayan bir çiçek türüdür.

KEDİ TIRNAĞI HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



