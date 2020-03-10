Kedi ve köpeğin sıcak dostluğu
Birbirleriyle geçinemeyenlerden bahsederken ‘kedi köpek gibi’ diyoruz. Yanılıyoruz. kedi ve köpekler de anlaşabiliyor. Şırnak Beytüşşebap’taki bu iki sevimli arkadaş gibi. kaplıcadaki havuzların kenarında yaşayan sahipsiz bu ikili birlikte uyuyup birlikte buldukları yiyecekleri paylaşıp karınlarını doyuruyor. dostluklarıyla herkese örnek oluyorlar.
10 Mart 2020, Salı 09:50 Son Güncelleme:
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Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki zümrüt kaplıcasında bulunan kedi ve köpeğin ilginç halleri duygulandırdı. Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyündeki zümrüt kaplıcalarındaki havuzların kenarında yaşayan bir kedi ile köpeğin sevimli halleri duygulandırdı. Birlikte uyuyup birlikte yemek arayan köpek ve kedinin sıcak halleri görenleri hayretler içinde bıraktı. Kaplıcaya giden vatandaşlar tarafından çekilen fotoğrafları ise sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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