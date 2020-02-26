Kedi ve köpekler de unutmuyor

Kediler ve köpeklerin yıllar önce yaşadıkları olayları hatırlayabildikleri ve tıpkı insanlar gibi hafıza istemlerine cevap verebildikleri ortaya çıktı. Danimarka'da yapılan bir araştırma, evcil hayvanların belirli bir geçmiş olayı hatırlama belirtileri gösterdiği durumlar hakkında kedi ve köpek sahiplerini araştırdı. Ekip, kedilerin ve köpeklerin çoğunun epizodik bir hafızaya sahip olduğunu keşfetti. Yani, olayın yaşandığı lokasyon gibi ipuçları anıları tetikliyor.

Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'nden Psikolog Amy Lewis ve Dorthe Berntsen, 6 ay kadar kedi veya köpek besleyen 375 evcil hayvan sahibini araştırdı. Evcil hayvan sahiplerine, sevimli dostlarının geçmiş olayları hatırlayıp hatırlamadığı soruldu. Eğer hatırlıyorlarsa, evcil hayvan sahiplerinden olayın yeri ve hatırlama sırasında hayvanın çevresi arasında herhangi bir benzerlik olup olmadığını göz önünde bulundurarak bu olayın anılarını raporlamaları istendi.

Katılımcılardan, evcil hayvanın belirli bir zamanda veya yerde (akşam saatinde beslenmek gibi) gerçekleşmesini bekledikleri deneyimleri dışlamaları istendi, çünkü bu 'anlamsal bellek' adı verilen farklı bir tür hatırlama şekliydi.

Belirli olayları kapsamak yerine, semantik hafıza, dünyadaki genel bilgileri kapsar. Örneğin insanlarda bu, gökyüzünün mavi olduğunu bilmek veya telefonun nasıl kullanılacağını bilmek olabilir.

Araştırmacılar, katılımcıların çoğunun evcil hayvanlarının geçmiş olayları hatırladığını bildirdi. Benzer oranlarda kedi ve köpeklerin epizodik bir hafızaya sahip olduğunu gösteren belirtiler bulundu.

Köpeklerin anıları daha olumlu

Sahiplerin sadece yüzde 20'si evcil hayvanlarının belirli geçmiş olayları hatırlama işaretleri sergilediğini düşünmüyordu.

Kedi ve köpek anıları çoğu bakımdan benzer görünse de, ekip köpeklerin anılarının kedilerin anılarından daha olumlu olarak değerlendirildiğini belirtti. Kedi köpeklerinin ses tabanlı tetikleyicilere daha sık yanıt verdiği bulundu.

Çalışmanın tüm bulguları Applied Animal Behaviour Science dergisinde yayınlandı.



