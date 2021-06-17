Kedi ve köpeklerde ideal kilo
Evcil dostlarımızın ideal kilolarını bilmek, sağlıkla alakalı bir sorunları olup olmadığını anlamamıza ve önceden müdahale etmemize yardımcı olur. İşte ayrıntılarıyla kedi ve köpeklerde ideal kilo
17 Haziran 2021, Perşembe 16:42 Son Güncelleme:
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Bir hayvanın ideal kilosunda ve vücut yapısında olması, ileri yaşlarda yaşayacağı sağlık problemlerinin önüne geçebilir. Araştırmalara göre kilo fazlası olan kedi ve köpeklerin ortalama yaşam ömrü 1.8 yıl kısalıyor.
Köpekler 1 ayda vücut ağırlıklarının %1-3′ ünü , kediler ise %0.5-1’ini sağlıklı bir şekilde kaybedebilirler.
Problem kedi ve köpek ideal kilo hedefi olduğunda sadece yemeği kısmak ve porsiyonları küçülterek bir nevi dostlarımızı aç bırakarak çözüme ulaşmak yaygın bir yanlış yöntemdir.
Kedi ve köpeklerde iştahsızlığın belirtileri şunlardır:
- Normalden daha az yemek yeme
- Yemek yemeyi reddetme
- Sevdiği yiyeceklere ilgi göstermemesi
- Yemeye çalışma sırasında problemler
- Kilo kaybı
- Zayıflık / Halsizlik
- Kusma
Kedi ve köpeklerde obezite belirtileri
Tüm hayvanların boyut ve ırkına göre farklı ağırlık standartları vardır, ancak genel kural şudur: Hayvanın kaburgalarını hissedemiyorsanız, orada bir sorun var demektir. Fazla basınç uygulamadan, yavaş bir okşayışta kaburgaları hissetmeniz gerekir.
Evcil dostlarınızın kilosunu kontrol edin...
- Kedi ve köpeklerde çok zayıflık:
Karın duvarı içeri doğru fark edilir şekilde içeri doğrudur. Kas gücü kaybı vardır. Kaburgalar görülebilir. Düşük yağ kitlesi fark edilir.
Öncelikle beslenme düzeni ve kalori alımını arttırmanız gerekir. Böyle durumlarda veterinerinizle görüşmeniz önerilir.
- Kedi ve köpekler için ideal kilo:
Karın duvarı olması gerektiği gibi estetik bir kavise sahiptir. Kaburgalar ancak el ile dokunulduğunda yumuşak bir yağ tabakasının altından hissedilir. %15-25 arası yağ oranına sahiptir.
- Kedi ve köpeklerde obezite:
Gövde genişliği kafaya göre daha fazladır. Karın ve göbek bölgesi aşağı doğru sarkar, ileri kilolarda yere değebilir. Aktivite oranı ciddi ölçüde azalmıştır.
Aktivitenin hızla arttırılması ve diyet sistemi için veterinere başvurulması önerilir.
Kedi ve köpeklerde kilo sorunlarının nedenleri
Psikolojik Nedenler
- Yanlış mama seçimi, mama değişiklikleri
- Yeni eve taşınma, yer değişikliği
- Aileye yeni katılan birey
- Stres
Fiziksel Nedenleri
- Aşı ve İlaçlar
- Parazitler
- Enfeksiyon ( Bakteri , Virüs , Parazit )
- Tümörler
- Travma
- Böbrek enfeksiyonları
- Ağrı
- Zehirlenme
- Diş problemleri
- Sindirim sistemi problemleri
- Diş problemleri
- Hormonal problemler