Kedi ve köpeklerde ideal kilo

Bir hayvanın ideal kilosunda ve vücut yapısında olması, ileri yaşlarda yaşayacağı sağlık problemlerinin önüne geçebilir. Araştırmalara göre kilo fazlası olan kedi ve köpeklerin ortalama yaşam ömrü 1.8 yıl kısalıyor.

Köpekler 1 ayda vücut ağırlıklarının %1-3′ ünü , kediler ise %0.5-1’ini sağlıklı bir şekilde kaybedebilirler.

Problem kedi ve köpek ideal kilo hedefi olduğunda sadece yemeği kısmak ve porsiyonları küçülterek bir nevi dostlarımızı aç bırakarak çözüme ulaşmak yaygın bir yanlış yöntemdir.

Kedi ve köpeklerde iştahsızlığın belirtileri şunlardır:

Normalden daha az yemek yeme

Yemek yemeyi reddetme

Sevdiği yiyeceklere ilgi göstermemesi

Yemeye çalışma sırasında problemler

Kilo kaybı

Zayıflık / Halsizlik

Kusma

Kedi ve köpeklerde obezite belirtileri

Tüm hayvanların boyut ve ırkına göre farklı ağırlık standartları vardır, ancak genel kural şudur: Hayvanın kaburgalarını hissedemiyorsanız, orada bir sorun var demektir. Fazla basınç uygulamadan, yavaş bir okşayışta kaburgaları hissetmeniz gerekir.

Evcil dostlarınızın kilosunu kontrol edin...

Kedi ve köpeklerde çok zayıflık:

Karın duvarı içeri doğru fark edilir şekilde içeri doğrudur. Kas gücü kaybı vardır. Kaburgalar görülebilir. Düşük yağ kitlesi fark edilir.

Öncelikle beslenme düzeni ve kalori alımını arttırmanız gerekir. Böyle durumlarda veterinerinizle görüşmeniz önerilir.

Kedi ve köpekler için ideal kilo:

Karın duvarı olması gerektiği gibi estetik bir kavise sahiptir. Kaburgalar ancak el ile dokunulduğunda yumuşak bir yağ tabakasının altından hissedilir. %15-25 arası yağ oranına sahiptir.

Kedi ve köpeklerde obezite:

Gövde genişliği kafaya göre daha fazladır. Karın ve göbek bölgesi aşağı doğru sarkar, ileri kilolarda yere değebilir. Aktivite oranı ciddi ölçüde azalmıştır.

Aktivitenin hızla arttırılması ve diyet sistemi için veterinere başvurulması önerilir.

Kedi ve köpeklerde kilo sorunlarının nedenleri

Psikolojik Nedenler

Yanlış mama seçimi, mama değişiklikleri

Yeni eve taşınma, yer değişikliği

Aileye yeni katılan birey

Stres

Fiziksel Nedenleri

Aşı ve İlaçlar

Parazitler

Enfeksiyon ( Bakteri , Virüs , Parazit )

Tümörler

Travma

Böbrek enfeksiyonları

Ağrı

Zehirlenme

Diş problemleri

Sindirim sistemi problemleri

Diş problemleri

Hormonal problemler



























