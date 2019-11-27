Kedi yavrusu sandı, puma çıktı

Arjantin'de yaşayan Florencia Lobo isimli kadın, 2 ay boyunca evinde beslediği 'kedi yavrularının' aslında puma olduğunu veterinere gidince anladı. Lobo, Reuters'a yaptığı açıklamada "Hayvanları kardeşimle, ölü bir kedinin yanında bulduk. Anneleri doğum sırasında öldü sandık. Eve getirdikten sonra biri öldü, diğerine Tito adını verdik" dedi. ​Lobo'ya göre veteriner, başta hayvanın ne olduğunu bilemediğini ancak 'kesinlikle normal bir kedi olmadığını' söyledi. Sonrasında hayvanın Güney Amerika ve Kuzey Amerika'nın güneyine özgü bir puma cinsi olan Yaguarundi olduğu ortaya çıktı.









BBC'nin haberine göre, Yerba Buena'daki bir hayvan barınağına teslim edilen yavru pumanın bir süre sonra doğaya salınacağı açıklandı. Sürüngen, kurbağa, kuş ve balıkla beslenen bu hayvanların çok iyi yüzdükleri ve ağaçlara tırmanabildikleri belirtiliyor.

ABD'de Humane Society adlı hayvanlara yardım örgütü, yaralanma gibi yardıma ihtiyaçları olduğuna dair bir işaret olmadıkça hayvanların kurtarılmaması gerektiği tavsiyesinde bulundu.



