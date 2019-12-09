Kedi zehirlenmelerinde yapılması gerekenler

Bizim için zararsız olan bazı maddeler, kedileri zehirleyebilir. Hatta bazı maddeler, kedilerin ölümlerine bile neden olabilir. Eğer kedinizin herhangi bir maddeden zehirlendiğini düşünüyorsanız, asla beklemeyin ve hemen veterinere koşun. Bu süre zarfında kedinize asla insanlarda kullanılan veya köpekler için üretilen ilaçlardan vermeyin. Kedinizi asla kusturmaya çalışmayın. Eğer kürkü kirlenmişse, onu kedilere özel üretilen şampuanla yıkayın. Kedinizin zehirlendiğini düşünüyorsanız işte yapmanız gerekenler:

Sakin olun ve kedinizi zehirlendiği maddeden uzak tutun.

Hemen veterinerinizle iletişime geçin ve ne zaman, nasıl, neyden zehirlendiğini anlatın.

Veterinerin tavsiyelerini dinleyin.

Zehirlenen kedinizi asla tedavi etmeye çalışmayın. İnsanlar için üretilen bazı ilaçlar kedileri zehirleyebilir.

Kedinizi asla kusturmaya çalışmayın. Tuzlu su, kediler için oldukça tehlikelidir.

Zehirli madde kedinizin kürküne bulaşmışsa, şampuanla kedinizi yıkayın ve sonra iyice kurulayın.

Çapraz bulaşmayı önlemek için kedileri diğer hayvanlardan uzak tutun.





Kedileri zehirlenmekten korumanın yolları

Kedinizi zehirlerden korumak ve en kötüsüyle karşılaşmamak için aşağıdaki ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

Kedinize sağlık sigortası yaptırmayı ihmal etmeyin.

Evde

Kedinize göz kulak olun

Evdeki bitkileri kedinin ulaşamayacağı yerlere koyun. Yere dökülen yaprakları toplamayı ihmal etmeyin.

Böcek ilaçlarını kedilerin erişebileceği alanlardan uzak tutun.

Bir evcil hayvanınız hastalıktan muzdarip ve ilaçla tedavi görüyorsa, onu evdeki diğer hayvanlardan uzak tutun.

Dışarıda

Kedinizin dolaştığı alanlarda zehirli bitkilerin olmamasına dikkat edin.

Kedilerin su kaynaklarının kirlenmemesini sağlayın. Sularını düzenli olarak değiştirin.

Kedinizin ulaşabildiği alanlarda zehirli bitkilerin olmamasını sağlayın.

Kedileri zehirleyen maddeler

Parasetamol, ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahip bir ilaç etken maddesidir.Kediler için oldukça zehirlidir.

Zambaklar

Antifriz

Köpeklerdeki pire problemi için kullanılan ve Permetrin içeren ilaçlar, kediler için zehirlidir.

Salyangoz yemleri ve topraklarında yer alan Mateldehit maddesi kedileri zehirler.

boya, vernik gibi dekorasyon malzemeleri, cam temizleyiciler, koruyucu içeren gıdalar, petrol maddesi bulundurduğundan kediler için zehirleyicidir.

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