Yemek Tatlıların baş tacı: Kedidili bisküvisi tarifi

Tatlıların baş tacı: Kedidili bisküvisi tarifi

Yemek

Tatlıların baş tacı: Kedidili bisküvisi tarifi

Birçok tatlıda kullanılan ve tatlılara farklı bir lezzet katan kedidili bisküvisi tarifi evde yapılabilen bir tarif. Sevdiğiniz tatlıda kullanmak için kedidili bisküvisi tarifi arıyor ya da kedidili bisküvisi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kedidili bisküvisi yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

06 Kasım 2020, Cuma 15:56 Son Güncelleme:
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Son zamanların en popüler tatlıları içinde kullanılan kedidili bisküvisi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiğiniz tatlıda kullanmak için kedidili bisküvisi tarifi arıyor ya da kedidili bisküvisi nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Kedidili bisküvisi yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Kedidili bisküvisi tarifi

Kedidili bisküvisi malzemeleri

  • 4 adet yumurta
  • 120 gram un
  • 100 gram toz şeker
  • 1 paket vanilya
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için:

  • 3 yemek kaşığı toz şeker
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri

Kedidili bisküvi yapılışı

Un ve vanilyayı karıştırıp eleyin ve havalandırın. Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını dikkatle ayırın. Yumurta beyazlarına tuz ve limon tuzu ilave edin. Mikserle hızla çırpın. Kıvamı koyulaşınca içine şekerin yarısını ekleyip iyice kıvam alana ve hacmi iki katına çıkana kadar mikserle çırpmaya devam edin. Şekerin kalanını da yumurta sarılarına ekleyip krema kıvamı alana kadar mikserle çırpın. Un ve vanilya karışımını yumurta sarısına 3 seferde ilave edin ve spatula ile karıştırın. Homojen bir kıvam aldığında yumurta beyazlarını da aynı şekilde karışıma ilave edin. Spatulayı alttan üste doğru karıştırın. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hamuru sıkma torbasına doldurup fırın tepsisine dilediğiniz büyüklükte sıkın. Hamurların üzerine pudra şekeri ve toz şeker serpin. Fırını 175 dereceye ayarlayıp ısıtın. Bisküvileri fırına verip 10-15 dakika kadar pişirin.

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