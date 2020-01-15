Yapımı oldukça pratik olan kedidili tatlısı tarifi oldukça sevilen bir tariftir. Evde hızlı bir şeklide hazırlayabileceğiniz kedidili tatlısı tarifi için "kedidili tatlısı tarifi, kedidili tatlısı nasıl yapılır" detaylar haberimizde.

Kedidili tatlısı tarifi

Kedidili tatlısı malzemeleri

- 1 paket 24 lü kedi dili

- 1, 5 su bardağı ılık süt

- 2 yemek kaşığı şeker (tercihe göre)

Kedidili tatlısı muhallebisi için:

- 2 çay bardağı un

- 1 litre süt

- Yarım çay bardağı nişasta

- 1 su bardağı şeker

- 1 paket vanilin

- 1 yemek kaşığı dolusu margarin ya da tereyağı

Kedidili tatlısı sosu için:

- 1 paket çikolata sosu

Kedidili tatlısı yapılışı

Kedidillerini ıslatmak için ılık süt hazırlıyoruz ve arzuya göre içerisine şeker katabilirsiniz. Cam dikdörtgen tepsiye ıslatılan kedidillerini sırayla dizin. Bir tencere de muhallebiyi hazırlayın. Vanilya ve margarin hariç bütün malzemeleri ekleyip kaynayana kadar sürekli karıştırın. Kaynamaya yakın olduğunda margarini ekleyip eriyene kadar karıştırın ve vanilyayı ekleyip bir, iki taşım kaynatıp ocaktan alın. Pişen muhallebiyi kedidillerinin üzerinde gezdirin. Bir kaşık yardımıyla her yere eşit şekilde yayın. Muhallebinin soğumasını beklerken sıcak çikolatamızı hazırlayalım. Sıcak çikolatanın arkasında yazan tarife uygun şekilde hazırlayın ve soğuyana kadar karıştırın. Bu sayede kabuk tutmamasını sağlamış olursunuz. Soğuduğunda muhallebinin üzerine ekleyip tatlıyı dilimleyin. Servis ederken çilek, muz gibi meyveler ekleyebilir veya Hindistan cevizi ile süsleyebilirsiniz.

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