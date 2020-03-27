Kedidilli tiramisu tarifi: Kedidilli tiramisu nasıl yapılır?

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Kedidilli tiramisu tarifi

Kedidilli tiramisu malzemeleri

1 paket kedidili bisküvi

Bisküvileri ıslatmak için:

1 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı kahve

Kedidilli tiramisu kreması için:

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

1/2 su bardağı şeker

2 su bardağı süt

1 paket vanilya

200 gram labne peyniri

Kedidilli tiramisu üzeri için:

2 yemek kaşığı kakao

Kedidilli tiramisu yapılışı

İlk olarak krema hazırlanır. Orta boy tencereye un, yumurta sarısı, şeker ve vanilya koyun. Üzerine sütü azar azar ekleyin ve karıştırın. Kıvamı iyice koyulaşana kadar karıştırarak pişirmeye devam edin. Kıvam aldığında ocağı kapatın. İçerisine labne ilave edin ve mikser yardımıyla pürüzsüz olana kadar çırpın. Tekrar ocağa alın ve birkaç dakika daha bu şekilde pişirin. Altını kapatarak soğumaya bırakın. Bir kasenin içine su, şeker ve kahveyi alın, iyice karıştırın. 40×40 ebatlarındaki tepsiye, tepsiyi kaplayacak şekilde bisküvileri dizin. Bisküvilerin üzerine hazırladığımız karışımı azar azar kaşık ile dökün ya da bisküvileri bu karışıma batırıp çıkarın ve tepsiye dizin. Kremanın yarısını tepsiye dizdiğimiz bisküvilerin üzerine döküp, bir kaşık yardımıyla eşit miktarda dağıtın. Islatılmış bisküvilerin geriye kalanından bir kat daha çıkın. Üzerini kremanın geriye kalanıyla iyice kaplayın. Buzdolabından en az 4 saat bekletin. Servis etmeden önce tiramisunun üzerine çay süzgeci yardımıyla kakao serpin.