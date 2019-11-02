Kediler bizi daha sağlıklı yapıyor Bazen yaramazlık yapıp evi alt üst ettikleri de olmuyor değil. Ancak kediler birlikte yaşadıkları insanları mutlu etmekte çok başarılılar. Yapılan son araştırmalar kedilerin bu mutluluğa sağlığı da ekleyebildiğini kanıtlar nitelikte...