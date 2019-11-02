Kediler bizi daha sağlıklı yapıyor
Bazen yaramazlık yapıp evi alt üst ettikleri de olmuyor değil. Ancak kediler birlikte yaşadıkları insanları mutlu etmekte çok başarılılar. Yapılan son araştırmalar kedilerin bu mutluluğa sağlığı da ekleyebildiğini kanıtlar nitelikte...
Kedi bakmanın depresyon belirtilerini hafiflettiği daha önceki araştırmalarda açıklanmıştı. Ancak uzmanlar, kedilerin hem ruhsal hem fiziksel sağlık üzerinde iyileştirici etkisi olduğunu bilimsel olarak kanıtladı. İşte kedi 'mırıltısı'nın sağlığa faydaları:
- Kediler sevgi gösterildiğinde mırlıyor. Kedi mırlaması, 20-140 Hz. aralığında düşük bir titreşim frekansı ortaya çıkarıyor. Bu sayede terapi etkisi yaratıyorlar.
- Mırlayan bir kedinin başını okşayıp sevmek, sinirleri rahatlatıyor. Stresi azaltıyor.
- Kedi mırlaması, hem insanlarda hem de kedilerdeki nefes darlığı ataklarını hafifletiyor.
- Kedi mırlaması titreşimleri 100- 200 Hz frekansında olduğunda kemik sağlığını da güçlendirici bir etki oluşturuyor.
- Mırıltı, enfeksiyon ve ödemin hafiflemesinde bile rol oynuyor.
- Kedilerin mırlama titreşimleri yumuşak doku zedelenmelerinde ve kas sağlığının korunmasında da yardımcı oluyor.