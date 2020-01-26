Kediler kaç ay hamile kalır? Kedilerde hamilelik

Kedi sahiplerinin en çok merak ettiği konulardan biri; kedilerde hamilelik. Eğer kedinizi çiftleştirmeyi düşünmüyorsanız, elbette onu kısırlaştırmak hem kediniz hem de sizin için faydalı olacaktır. Kedilerde hamilelik yaşının kesin bir sayısı yoktur. Genellikle 6 ila 9 aylıkken erkek kediler cinsel olgunluğa ulaşırlar ve çiftleşme evresine girerler. Ancak bazen daha erken ya da daha geç ulaştıkları da görülebiliyor. Dişi kediler ortalama 21 günde bir kızgınlık dönemine girer. Eğer dişi kedi çiftleştiyse, kızgınlık süresi 3-4 ayda 1'e kadar uzayabilir. Bunun yanı sıra çiftleşip doğum yapan kediler yılda ortama 3 kez kızgınlık dönemine girer.

Kediler kaç ay gebe kalır?

Kediler yüksel oranda üreme potansiyeline sahip canlılardır. Bir kedi, yılda 3 kez doğum yapabilir. Dişi kediler ortama 2 ay hamile kalır. Yani, hamilelik süresi 57- 67 gün arası olan kedilerin çoğunlukla hamilelik dönemi ortalama 63 gün sürer. Bir batında doğan ortalama yavru sayısı 2 ila 5 arasındadır. Cins kedilerde doğum genellikle tekir kedilere oranla daha zor geçebilir.

Kedilerde hamilelik belirtileri

Kedilerde hamileliğin ilk belirtileri üçüncü veya dördüncü haftada kendini göstermeye başlar. Hamilelik süresi boyunca, kedinin meme uçları koyu pembe bir renk alır, kedinin iştahı artar. Hamile kediler genellikle karınlarına kimsenin dokunmasına izin vermezler. Bu süreç boyunca, kedinize veteriner kontrolü olmadan asla ilaç vermeyiniz.

Kedilerin doğumu ne kadar sürer?

Kedilerde doğum 24 saate kadar sürebilir. Kedinizin doğum sırasında zorlandığını görürseniz veya doğumun 24 saatten daha fazla sürdüğünü fark ederseniz, veterinere başvurmanız gerekir. Cins kedilerde genellikle doğum daha zor olduğu için veteriner eşliğinde doğum yaptırılması faydalı olacaktır. Öte yandan doğum sırasında kedinizi rahatsız etmemeniz önemlidir.

Doğum sırasında asla kedinize elle müdahale etmeyin, yardımda bulunmayın. Bu kedinizin kendini sıkmasına ve o esnada yavruların boğulmasına neden olabilir.

Kedinizi ve yavruları hamilelik süresinde ve doğum sonrasında veteriner kontrolünden geçirmeyi unutmayın.



