Kediler neden yemek seçer?

Kediler doğal ortamlarında etobur canlılardır. Ancak söz konusu et olsa da, kedilere yemek verdiğiniz zaman bazen reddedebiliyor. Peki bunu neden yapıyorlar? Kedilerin tat algısının insanlarınkinde ne kadar farklı olduğu henüz bilinmese de, kedilerin neden yemek seçtiklerine dair yapılan bir araştırma bizi aydınlatacak gibi görünüyor. Bazı besinlerde bulunan acı tatlar, mesela bozulmuş ette olan, zararlı olabiliyor. Popular Science'ta yer alan bilgiye göre, kedilerle ilgili araştırmayı yürüten ekip, insanların acıya tepki veren tat almaçları ile kedilerin tat almaçları karşılaştırıldı. Araştırmanın sonucunda insanların tat almaçlarının tepki gösterdiği acı tada kedilerin almaçlarının da tepki gösterdiği görüldü.

TAT ARALIKLARI DAHA GENİŞ OLABİLİR

Ayrıca araştırma kedilerin hangi acı tada daha duyarlı olduğunu da ortaya çıkardı. Sonuca tümden baktığımızda ise kedilerin algıladığı tat aralığı insanlarınkinden daha geniş olabilir.

Ekibin sonraki amacı ise kedileri hangi besinlerle beslemenin onların damak tadına hitap edeceğini öğrenmek. Böylece zor yemek beğenen kedilerimizin üstesinden gelebiliriz.



