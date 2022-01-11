Kanada'da bir çift, yaklaşık üç hafta önce satın aldıkları blender'ı kedileri yüzünden kullanamıyor. Zira evdeki üç kedi, mutfak aletinin kutusunu ele geçirmiş durumda. Hayvanlar sürekli kutunun üstünde durup Jessica ve Nikii Gerson-Neeves'in 16 Aralık'ta gelen blender'a dokunmasına izin vermiyor.

İkili, yaşananları 900 bini aşkın bir Facebook grubunda yaptığı paylaşımlarla anlatıyor. Buna göre 4 yaşındaki Max, büyük kutunun mutfakta yere bırakılmasını fırsat bilip üzerine atladı.

DİĞER KEDİLERİ DE KUTUYA ÇIKMAK İSTEDİ

Jessica, komik bulduğu bu görüntünün fotoğrafını çekse de olacakların farkında değildi. İkisi de 13 yaşında olan George ve Lando da daha sonra kutuya çıkmak istedi.

Jessica, cihaz geldiği zamandan bu yana tepesinde sürekli bir kedinin olduğunu ve hayvanların bazen birbirleriyle kavga ettiğini söyledi.

KUTUNUN TEPESİ HİÇ BOŞ KALMADI

Mama ve oyuncakla ikna etme çabaları da boşa çıktı. Kutunun, mutfağın ortasından köşesine taşınması da hayvanları ikna etmedi. Kutunun tepesinde her zaman bir kedi kalıyordu.

Çift 2 Ocak'ta blender şirketinden üç kutu göndermelerini rica etti. Jessica gelen kutuların, kedileri taşıyabilmesi için içinin doldurulması gerektiğine dikkat çekti. Şimdiye kadar kutulardan biri, hayvanlar için hazırlanabildi.

Bununla birlikte George yeni kutuya ilk başta çıktı. Ancak Jessica, kedilerin boş kutuya ilgisinin hemen kaybolduğunu ve diğerinin başında beklediklerini yazdı.

Facebook'taki paylaşımlarda bazı kişiler, çiftin kedileri neden tutup kaldırmadığını soruyor. Sorunu kolayca çözebileceklerini bildikleri söyleyen ikili, hem kendilerini hem de sosyal medya kullanıcılarını Kovid-19 pandemisinin zorlaştırdığı zamanlarda eğlendirdiklerini ifade ediyor. Gönderilere yapılan yorumlar da bu düşünceyi destekliyor.

Kaynak: Independent Türkçe