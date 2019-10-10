Kediler yıkanır mı?

Çevremizde kötü kokan bir kediye denk gelmemiz çok düşük bir ihtimal.

Bazı kedi sahipleri, kedilerin düzenli olarak yıkanması gerektiğini savunurken, bazıları da kedilerin doğası gereği kendilerini temiz tutuklarını savunuyor. Kediler gerçekten de yıkanmaya ihtiyaç duyuyor mu?





Öncelikle, aşırı derece ihtiyaç duyulmadığı sürece kedileri yıkamamak gerekir. Kediler, steril bir dile sahip olan canlılardır. Kendilerini yalayarak temizlediklerini görebilirsiniz.

Eğer kedinizin tüylerine, dili ile tamizleyemeyeceği yapışkan maddeler bulaşmışsa, o zaman yıkanması gerekir. Bunun dışında asla kedinizi yıkamayın.









Kedilerin tüyleri sık ve incedir. Bu nedenle kediler yıkandıktan sonra tüylerinin kurutulması oldukça zordur. Havluyla kurulamaya çalışsanız bile, tüylerin dipleri mutlaka ıslak kalır.

Saç makinesi sesinden de korktukları için kedi yıkama işlemi oldukça zahmetli bir hal alır. Yıkama sırasında mutlaka kedilere uygun olacak ürünler kullanmanız gerekmektedir.









Petshoplardan kediler için üretilen temizleyici ve şampuan bulabilirsiniz.





Kediler nasıl yıkanmalı?

Öncelikle banyonun sıcak olduğundan emin olun. Küvetin 5 santim derinliğinde ılık su koyun. Akan suya da dikkat etmeniz gerekir.

Kedinizin küvetten kaçma ihtimaline karşı tehlikeli eşyaları etraftan kaldırın. Onu banyoya zorla sokmayın, nazik davranın.

Ilık su ile kedinizin tüylerini yavaşça ovalayın ve onu suya alıştırın. Tüylerin ıslanmasının ardından kediler için özel olan şampuanı alın ve ovalayarak uygulayın. Şampuanı çok fazla dökmemeye özen gösterin ve kedinizin ağzı ve burnuna girmemesine dikkat edin.









Şampuandan sonra yine nazik hareketlerle kedinizi durulayın. Durulama işleminin ardından kedinizi havluya sarın.

Eğer saç kurutma makinesinden korkmuyorsa, ılık ayarda kurutabilirsiniz. Eğer korkuyorsa, kedinizi havluya sarıp kaloriferin yanına koyun.

Kedinizin dolaşmasına izin vermeyin, bu onun üşütmesine neden olabilir. Elinizden geldiğince kedinizi kurutmaya çalışın.









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