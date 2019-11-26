Kedilerde öksürük problemi

Öksürük, genellikle kardiyovasküler (kalp-kan damarları) sitemdeki hastalıklardan ya da solunum sistemindeki hastalıklardan kaynaklanır. Öksürük solunum sisteminde salgıların ve yabancı maddelerin birikmesini önleyen bir koruyucu mekanizma görevi görür ve özellikle de birçok solunum yolu hastalığı için en önemli erken uyarı işaretidir. Kedilerde öksürüğün nedenleri şunlar olabilir: Astım, alerji, mantar enfeksiyonu, kalp kurdu, akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve farklı enfeksiyonlar olabilir. Bunların yanı sıra solunum yoluna kaçan yabancı cisimler de kedilerde öksürük görülmesine neden olabilir.

Kedilerde öksürük nedenleri

Astım

Kedilerde en sık görülen solunum yolu hastalıklarından biridir. Kedilerde astım polenler, alerji, kedi kumunun temizlenmemesi, yanında sigara içilmesi, parfüm, şişmanlık ya da stresten kaynaklanabilir. Kedilerde astım hızla kötüleşebilir ve nefes almasını engelleyebilir.

Alerjiler

Kedinizin sürekli öksürmesi bir şeye alerjisi olduğunun belirtisi olabilir. Veterinere götürüp bunun nedeninin araştırılmasını sağlayabilirsiniz.

Akciğerdeki mantar enfeksiyonu

Mantarlar kedilerin burnunda, akciğerlerinde de enfeksiyona neden olabilir. Burun boşluğundaki ve akciğerlerdeki mantar enfeksiyonlarının da belirtilerinden biri öksürüktür.

Kalp kurdu

Sivrisineklerden yayılan ve ülkemizde de sıcak bölgelerde karşılaşılabilen kalp kurdu kedilerde öksürük nedenleri arasındadır.

Akciğer kanseri

Kedilerin akciğerinde ortaya çıkan kanser öksürüğe yol açar, akciğer kanseri öksürüğün en ciddi nedenlerinden biridir.

Kalp hastalıkları ve enfeksiyonlar

Kedilerde öksürük kalp hastalıklarına işaret edebilir. Bakteriyeli viral ya da parazit kaynaklı enfeksiyonlar öksürük nedenleri arasındadır.

Kedinizde bu belirtilerden birini ya da daha fazlasını görüyorsanız, bir an evvel veterinere başvurun. Geç kalınan hastalıkla, kedinizin hayatını olumsuz yönde etkileyebilir.

Kedileri öksürükten koruma yolları

Kedinizin yanında sigara içmeyin.

Kedinizin üzerine ya da yakınına parfüm sıkmayın.

Düzenli olarak aşılarını yaptırın.

Kum kabını temiz tutun.

Aşırı kilo almasını engelleyin.

Kedinizin aşırı strese maruz kalmasını önleyin.

Fazla tozlu ve pudralı olmayan kedi kumlarını tercih edin.

Kedinizin iç-dış parazit aşılarını aksatmayın.

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