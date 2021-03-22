Kedilerde şaşılık neden olur?

Kedilerde şaşılık kalıcı veya sürekli olabilir. Eğer kediniz geçici bir şaşılık geçirmişse bu noktada erken teşhis çok önemlidir. Şaşılık geç muayene ile kalıcı hal almaktadır. Kedilerde zayıf olan kası güçlendirmek oldukça zor olduğu için tedavide çoğunlukla pozitif sonuç vermeyebilir. Şaşılığın oluşmasında tek bir neden yoktur. Birçok sebep kedilerde şaşılığa sebep olabilmektedir. Özellikle; sorunlu gebelik dönemi ve doğumun problemli olması şaşılık sebebidir.

ŞAŞILIK GENETİK Mİ?

Yavru kedinin büyüme sürecinde, geçirdiği hastalıklar şaşılığa yol açabilir. Şaşılık için genetik yatkınlık da söz konusudur. Anne yada baba kedinin gözünde kayma olan varsa yavru kedide de şaşılığın görülme ihtimali artmaktadır. Bunun dışında travma sonucu (ameliyatlar, kazalar) sonrası şaşılık görülebilir.

Kaynak: Pembenar