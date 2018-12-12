Kedilere lastikten ev yaptı

Soğuk havaların gelmesiyle birlikte çocuklarının mahallede beslediği kedilerin üşüdüğünü gören Adem Bülbül isimli vatandaş, eski araba lastiklerini toplayarak kedilere barınak yaptı.

ÇOCUKLARI DA SEVİNDİRDİ

Mahallenin çeşitli noktalarına koyduğu barınaklara kedi evi adını veren çocuklar ise kedilerin artık ıslanmayarak üşümeyecekleri için mutlu oldular. Mahallede çocukları tarafından 6 kedi beslendiğini belirten Adem Bülbül, ‘’Çocuklarımın beslediği kediler yağışlar nedeniyle ıslanarak üşümeye başladılar. Çocuklarımda bu duruma üzüldüler. Farklı çözüm arayışlarına girdiler. Benimde aklıma böyle bir çözüm geldi. Eski araba lastikleri ve tahtalardan böyle bir barınak yaptım. Kolay elde edilebilecek malzemeler ve yapımı kolay bu yöntemle kedilerimiz artık ıslanmıyor’’ dedi.