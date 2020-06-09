Bilimsel adı Nepeta Cataria kedi otu, kedi nanesi olarak da biliniyor. Kedi otu, nane familyasından mevsimlik bir bitkidir. Kökeni Kuzey Afrika ve Akdeniz olmakla birlikte, günümüzde Avrupa ve Kuzey Amerika'da yaygın olarak yetişir. Kedi otunun bileşeni nepetalakton. Nepetalaktonun muhtemelen çiftleşmeyle bağlantılı olarak kedi feromonunun etkisine benzer bir etki gösterdiği düşünülüyor. Kedi nanesinin kedinizin modunu yükseltici bir etkisi var. Kedi otu koklayan kediler sıra dışı davranışlarda bulunabilir. Daha sevecen, daha sokulgan ve daha hareketli davranabilirler. Bazı kedilerde ise hareketlilik görülmez onun yerine bir rahatlama görülebilir. Bu davranış tümüyle bol miktarda miyavlama ya da hırlamayla kendini gösterebilir. Kedi nanesinin etkileri kısa sürelidir ve çoğunlukla 5 ila 15 dakika sürer.

Bazı kaynaklar kedi otunun kedilerde uyuşturucu etki yarattığını söylese de kedi otunun hiçbir zararı yok. Ancak bazen erkek kedilerde agresiflik ve saldırganlık görülebiliyor. Kedinizde bu durum gerçekleşirse, kedi nanesi vermeyi bırakın. Kediler çok küçük miktarlardaki kedi nanesine dahi tepki vereceğinden fazla kullanmamaya özen gösterin.

Kedi otu nerede bulunur?

Kedi otunu bazı petshoplarda, aktarlarda ve internette bulabilirsiniz. Ayrıca kedi otunu sprey şeklinde de bulmanız mümkün. Bu sayede kedinin oyuncaklarına sıkıp tekrar o oyuncağı sevmesini sağlayabilirsiniz. Piyasada kedi nanesi yağı, damlası ya da kedi nanesi yağ spreyi olarak da edinmeniz mümkün.

Neden kedi otu kullanmalıyız?

Kedi otunu kedinizi eğitmek için kullanabilirsiniz.

Eğer kedinizin sevmediği bir oyuncak varsa, ona biraz kedi otu sürerek yeniden sevmesini sağlayabilirsiniz.

Kedinizin yapmasını istemediğiniz bir şey varsa, kedi otu kullanarak dikkatini başka yönlere çekebilirsiniz.

Yeni aldığınız bir yatak, oyuncak ya da tuvalet kabı gibi ürünlere kedinizi alıştırmak için kedi otu kullanabilirsiniz.











