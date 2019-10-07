Kedileri evde tutmanın 8 yolu

Prensipleri olan, bazen ilginç hareketler yaparak insanları şaşırtan ve insanların en sevdiği evcil hayvanlardan olan kedileri evde tutmak özel bir çaba gerektiriyor.

Kedinizi evde tutmanızda size faydalı olacak 8 pratik yöntemi sizler için derledik:

1 - Bir top yünü kedinizin kucağına atın. Kendiniz bununla oynamaya bayılacak, sokağı unutacak.

2 - Dileseniz top yünü yerine tuvalet kâğıdını da deneyebilirsiniz. Ortalık biraz dağılacak olsa da kedinizin aldığı keyfe şaşıracaksınız.

3 - Evdeki bir kurdeleden, banttan veya alüminyum folyodan büyükçe bir çember oluşturun. Tam ortasına da kedinizi oturtun. Kedilerin bu çemberleri sevdiği ve dışına çıkmadığı söyleniyor.

4 - Alüminyum folyodan bir huni şapka yapıp kedinizin kafasına takın ve birlikte eğlenceli vakit geçirin.

5 - Bir torbayı yere bırakın. Kediniz bu torbayı görünce dayanamayacak.

6-Ona oynayabileceği bir kedi evi alın. Evdeki kullanılmayan tehlikesiz eşyalardan da ona bir eğlence köşesi yapabilirsiniz. Bu eğlence köşesine sevdiği oyuncakları da eklemeyi unutmayın.

7-Salonun ortasına boş bir karton kutu koyun. Kutular kedilerin asla hayır diyemeyeceği eğlence araçlarıdır.

8- Kedinizin kumunu sürekli temiz tutun ve her gün kürekle temizlemeye özen gösterin. Kediniz temiz tuvaletini sevecek ve dışarı çıkma ihtiyacı hissetmeyecektir. Kapalı bir tuvalet kabının olması, daha rahat ihtiyacını gidermesini sağlayacaktır. Eğer etrafa kum saçılmasından rahatsızsanız, tuvalet kabının hemen önüne küçük bir paspas koyabilirsiniz.