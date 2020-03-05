Kedileri için yapay kucak yaptılar

Kediler sahiplerinin kucağına oturmayı gerçekten sever ama bu kedi, konuyu biraz daha abartmış gibi. İngiliz çift Rebecca ve Alex May tarafından sahiplenilen Ziggy isimli kedi, başlangıçta çifte karşı çok çekingendi. Zamanla sahiplerine alışan Ziggy, onların kucağından inmez oldu. Çift evden çalışmaya başladığında ise, Ziggy'nin kucak isteği git gide arttı. Rebecca'nın dikkatini çekmek için Ziggy, masasına ve dizüstü bilgisayarına tırmanıyor ve çalışmasını engelliyordu. Ziggy'nin ihtiyaçlarını karşılamak için çift, ona bir kedi yatağı satın aldı ancak Ziggy yine de mutlu olmadı.

İş bu noktaya gelince, Alex'in aklına sahte bir kucak yapma fikri geldi. Alex bir pantolon aldı ve içini doldurdu. Ayrıca ayakkabı ve ısıtıcı da ekleyen Alex, adeta gerçek bir kucak yarattı.





The Dodo'ya konuşan Rebecca, 'Alex bir tuzak kurmanın komik olacağını düşündü, işe yarayacağını beklediğini sanmıyorum. Ziggy'ni kız kardeşi Harley yapay kucağa tamamen ilgisizdi ama Ziggy onu sevdi. Sıcak ve korunaklı hissetmek istediğini düşünüyoruz' dedi.









Sosyal medya platformunda Ziggy'ni yapay kucakla olan bağını gösteren fotoğraflar paylaşan çiftin fikrini çoğu kedi sahibi dahiyane buldu.

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