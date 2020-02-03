Kedilerin bıyıkları kesilir mi?

Kedilerin yüzündeki kıllar, sadece onların şirin olmasını sağlamıyor. Bıyıkların kediler için ciddi bir faydası var. Bıyıklar, kedilerin GPS ve radar sistemleridir. New Orleans'ta bir veteriner olan Mark Cousins bıyıklar için, 'Bir kedinin dünyayı nasıl algıladığının güçlü ve önemli bir parçası' diyor. Bıyıklar, bir duyu organı gibi çalışıp çevreleri üzerinde hakimiyet sahibi olacak kadar keskin ölçümler yapmalarını sağlıyor. Kedilerin bıyıklarına duyu kılı deniyor. Bu kıllar sadece burnun iki yanında değil, bir de göz çevresi, çene ve ön patilerin arkasında bulunur. Bunlara duyu kılları denmesinin bir sebebi var. Bu ince kıllar insan saçı gibi ölü hücrelerden ibaret değil; canlı bir yapı ve gücünü de bağlı olduğu sinir hücrelerinden alıyor.

Her bıyık, kedilerin mesafeyi ve alanı algılamasına yardımcı olan aşırı sinirlerle doludur. Kediler bıyıkları sayesinde şu kararları alabiliyor: Bu kutu içeri girmek için çok küçük mü? O ip yumağına ulaşmak için ne kadar atlamam gerekiyor?









Cousins, 'Kör olan kediler, sadece etrafta dolaşıp bıyıklarının mekansal olarak nerede olduklarını anlamaları için odalara çok iyi gidebilirler' diyor.

Her bıyığın ucunda da duyusal bir organ var. Ortamda, kedinin nerede olduğunu ve etrafındaki diğer canlıların ne olduğunu anlamasına yardımcı olan titreşimleri alır.

Kedinin ruh halini anlamak için bıyıklarını takip edin

Kedilerin yüzlerindeki karmaşık bir kas seti, bıyıkları ileri geri hareket ettirir. Bir kedinin onları hareket ettirme şekli, nasıl hissettiğine dair ip uçları verecektir.

Bir kedi gevşediğinde, bıyıkları sabit kalarak doğrudan başının yanından dışarı yapışır. Merak ediyorsa veya avlanıyorsa, onları hafifçe ileriye doğru bastıracaktır. Sinir ya da üzgün olan kediler bıyıkları yüze doğru sabitler.

Kedi bıyıklarını kesmeyin

Bir kedinin vücudundaki diğer kıllar gibi, bıyıklar da dökülür. Bu normal. Ama onları asla kesmemelisiniz. Kesilmiş bıyıklı bir kedi yön bulma yeteneğini kaybeder ve korkar. Veteriner hekim Jane Brunt, 'Onları keserseniz, kör gibi davranacaklar, çevrelerinde ne olduğunu anlayamayacaklar' diyor.



