Kedilerin de kendi kişilikleri var
Kediler ne yapacakları belli olmayan hayvanlardır. Ancak yapılan bir araştırma, kedilerin 5 farklı kişilik özelliği olduğunu ortaya koydu. Görünen o ki kediler, biz insanlardan çok da farklı değiller.
31 Ocak 2020, Cuma 13:35 Son Güncelleme:
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Kediler serseri tavırlarıyla bilinen evcil dostlarımız. Avustralyalı araştırmacılar, kedilerin insanlardan çok da farklı olmadıklarını buldular. Birçok psikolog, tüm insanların “Büyük Beş” olarak bilinen beş geniş kişilik özelliğine sahip olduğu teorisini savunur. Bunlar, dışa dönüklük, uyumluluk, deneyime açıklık, vicdan ve nevrotiklik. Ve Güney Avustralya Üniversitesi'ndeki ekip, kedilerin de bu beş özelliğe sahip olduğunu buldular. Bu sonucu Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık 2.800 yerli kediye kişilik testleri yaptıktan sonra ortaya çıkardılar.
Testler, “sakar”, “pervasız” ve “vokal” dahil olmak üzere 52 davranış ve özellikten her biri için evcil hayvanlarını 1 ila 7 arasında derecelendiren kedi sahipleri tarafından tamamlandı. Bu özelliklere göre, bilgisayar tarafından kedilere puan verildi.
Araştırmayı yöneten Philip Roetman, “Beş Kedi Kişiliği” özelliklerinden üçünün insanlardakilere karşılık geldiğini söyledi.
İşte kedilerin 5 kişilik özelliği:
1-Ürkeklik
Bu durum insanlardaki nevrotik kişilik özelliklerine benziyor.
Yüksek ürkeklik puanı kazanan kediler daha endişeli ve korkutucu olurlar. Sakin ve güvenen kedilerde bu puan düşüktü.
2-Dışa dönüklük
İnsanlardaki dışa dönüklük karakterine benzeyen bir kişiliktir. Bu özelliğe sahip kediler son derece meraklı ve aktiftir.
3-Dominantlık
Dominantlık sadece kedilere ait bir kişilik özellik. Zorbalık yapan ve akranlarına karşı agresif olan kedileri temsil ediyor. Dost canlısı ve diğer kedilere itaatkar davranan kediler bu kategoride yer alamaz.
4-Spontaneler
Kedilere özgü olan spontane özelliği, dürtüsel davranan, hareketleri düzensiz olan kedileri işaret ediyor.
5-Dost canlısı
Bu özellik de insanlardaki uyumluluğa benziyor. Arkadaş canlısı olan kediler son derece sevecen ve sokulganken, yalnız ve sinirli olan kedilerin onların tam tersi bir karaktere sahip oluyor.