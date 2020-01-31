Kedilerin de kendi kişilikleri var

Kediler serseri tavırlarıyla bilinen evcil dostlarımız. Avustralyalı araştırmacılar, kedilerin insanlardan çok da farklı olmadıklarını buldular. Birçok psikolog, tüm insanların “Büyük Beş” olarak bilinen beş geniş kişilik özelliğine sahip olduğu teorisini savunur. Bunlar, dışa dönüklük, uyumluluk, deneyime açıklık, vicdan ve nevrotiklik. Ve Güney Avustralya Üniversitesi'ndeki ekip, kedilerin de bu beş özelliğe sahip olduğunu buldular. Bu sonucu Avustralya ve Yeni Zelanda'da yaklaşık 2.800 yerli kediye kişilik testleri yaptıktan sonra ortaya çıkardılar.

Testler, “sakar”, “pervasız” ve “vokal” dahil olmak üzere 52 davranış ve özellikten her biri için evcil hayvanlarını 1 ila 7 arasında derecelendiren kedi sahipleri tarafından tamamlandı. Bu özelliklere göre, bilgisayar tarafından kedilere puan verildi.

Araştırmayı yöneten Philip Roetman, “Beş Kedi Kişiliği” özelliklerinden üçünün insanlardakilere karşılık geldiğini söyledi.

İşte kedilerin 5 kişilik özelliği:

1-Ürkeklik

Bu durum insanlardaki nevrotik kişilik özelliklerine benziyor.

Yüksek ürkeklik puanı kazanan kediler daha endişeli ve korkutucu olurlar. Sakin ve güvenen kedilerde bu puan düşüktü.

2-Dışa dönüklük

İnsanlardaki dışa dönüklük karakterine benzeyen bir kişiliktir. Bu özelliğe sahip kediler son derece meraklı ve aktiftir.

3-Dominantlık

Dominantlık sadece kedilere ait bir kişilik özellik. Zorbalık yapan ve akranlarına karşı agresif olan kedileri temsil ediyor. Dost canlısı ve diğer kedilere itaatkar davranan kediler bu kategoride yer alamaz.

4-Spontaneler

Kedilere özgü olan spontane özelliği, dürtüsel davranan, hareketleri düzensiz olan kedileri işaret ediyor.

5-Dost canlısı

Bu özellik de insanlardaki uyumluluğa benziyor. Arkadaş canlısı olan kediler son derece sevecen ve sokulganken, yalnız ve sinirli olan kedilerin onların tam tersi bir karaktere sahip oluyor.



